В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Ким Чен Ына в КНР

02 сентября 2025, 11:28

Песков: возможность встречи Путина и Ким Чен Ына в Китае обсудят

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Возможность проведения встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будет обсуждаться после прибытия главы Северной Кореи в Пекин вечером 2 сентября, сообщил пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков ТАСС.