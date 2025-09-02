В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Ким Чен Ына в КНР
Возможность проведения встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будет обсуждаться после прибытия главы Северной Кореи в Пекин вечером 2 сентября, сообщил пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков ТАСС.
2 сентября газета The New York Times отмечала, что в Китае впервые могут встретиться сразу четыре лидера — Путин, Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Южнокорейское агентство Yonhap также писало, что в ходе визита Ким может провести переговоры как с Путиным, так и с Си.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Китае с 30 августа по 1 сентября; в связи с этим Путин прибыл в страну с четырёхдневным визитом. 3 сентября он будет главным гостем торжеств в Пекине, приуроченных к 80‑й годовщине победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе за чашкой чая.
