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Украина получит «крохи с барского стола» после решения палаты представителей Конгресса США выделить Киеву дополнительную военную помощь. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Он отметил, что представители Офиса президента страны Владимира Зеленского «радостно побежали» рассказывать о спасении Украины благодаря выделенным США средствам.
Однако Дубинский назвал такие заявления враньём, поскольку Украина, потерявшая много жизней, территорий и инфраструктуры, в итоге сработала в интересах конкретных политических и лоббистских групп США.
Также политик заявил о малой вероятности продолжения помощи со стороны США.
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Анастасия Чинкова