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«Крохи с барского стола»: в Раде раскритиковали решение США о помощи Киеву

Депутат Рады Дубинский: Киев получит от США «крохи с барского стола»
21 апреля 2024, 11:43
Фото: iStock/olegda88

Фото: iStock/olegda88

Украина получит «крохи с барского стола» после решения палаты представителей Конгресса США выделить Киеву дополнительную военную помощь. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он отметил, что представители Офиса президента страны Владимира Зеленского «радостно побежали» рассказывать о спасении Украины благодаря выделенным США средствам.

Однако Дубинский назвал такие заявления враньём, поскольку Украина, потерявшая много жизней, территорий и инфраструктуры, в итоге сработала в интересах конкретных политических и лоббистских групп США.



Также политик заявил о малой вероятности продолжения помощи со стороны США.

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#законопроект
Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву
21 апреля 2024, 11:56

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву, об этом сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, Гуцул будет принимать участие в съезде молдавских политиков и общественников по поддержке вступлении Молдавии в Евразийский экономический союз.

Гагаузия, которая остаётся часть Молдавии, была создана как автономное территориальное образование 23 декабря 1994 года.

Ранее глава Гагаузии Гуцул заявила, что Молдавия мешает развитию автономии. По её словам, это делается лишь с одной целью — ликвидировать Гагаузскую автономию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#гагаузия
#евгения гуцул
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«Пытаются напугать»: в США отвергли заявления о планах Путина атаковать страны НАТО
Республиканец Мэсси отверг заявления о намерениях Путина атаковать страны НАТО
21 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Владимир Путин в случае победы России на Украине не будет нападать на страны НАТО. Такое заявление сделал член палаты представителей Конгресса США от штата Кентукки республиканец Томас Мэсси.

Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена распространяет такие заявления исключительно для запугивания и создания паники.

Также политик указал на неправильный сигнал, который власти США посылают американцам. Вместо того, чтобы выделять сотни миллиардов долларов на помощь другим государствам, Мэсси призвал укреплять собственную границу. На деле получается, что законодатели ставят «Америку на последнее место».

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#конфликт
#сша
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Южная Корея и Украина подписали рамочное соглашение о кредитах на $2,1 млрд
21 апреля 2024, 10:46

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Министры финансов Республики Корея и Украины Чхве Сан Мок и Сергей Марченко подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, которое связано с предоставлением Киеву льготных долгосрочных кредитов на 2,1 миллиарда долларов. Об этом сообщило южнокорейское министерство планирования и финансов.

Отмечается, что государства договорились совместно изучить проекты, которые могли бы помочь в восстановлении и развитии Украины. Корейский министр финансов также напомнил, что в сентябре прошлого года Киеву уже выделялись 2,3 миллиарда долларов помощи.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Палаты представителей США об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Штаты и еще больше разорит Украину.

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#украина
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«Похоронили окончательно»: Володин высказался о предоставлении США помощи Киеву
Володин: США окончательно похоронили экономику Украины, предоставив ей помощь
21 апреля 2024, 10:38

Фото: iStock/Andrii Atanov

Соединённые Штаты окончательно похоронили экономику Украины, предоставив ей новый пакет военной помощи, об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Володин напомнил, что даже сам американский президент не скрывает, что большее количество выделенных Киеву денег пойдут компаниям в США.

«Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего», — подчеркнул председатель Госдумы.

Напомним, палата представителей США большинством голосов проголосовала за предоставление более 60 миллиардов долларов на помощь Вооружённым силам Украины.

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#вячеслав володин
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В ЕС и НАТО одобрили решение палаты представителей США по помощи Украине
21 апреля 2024, 09:59

Фото: iStock/Michele Ursi

В Евросоюзе и НАТО приветствовали принятие в субботу палатой представителей США законопроекта о выделении помощи Украине. Об этом написал генсек НАТО Йенс Столтенберг в социальной сети X.

Столтенберг отметил, что Киев использует предоставленное союзниками Североатлантического альянса оружие для «уничтожения российских боевых возможностей». Генсек НАТО подчеркнул, что эти поставки обеспечат Европе и Северной Америке лучшую безопасность.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Палаты представителей США об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Штаты и еще больше разорит Украину.

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Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине
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Саммит лидеров ЕС в Брюсселе прошел со скандалом
21 апреля 2024, 09:42

Фото: iStock/butenkow

Лидеры ЕС экстренно провели саммит, который закончился скандалом. В ходе встречи обсуждались проблемы Запада, которых у него предостаточно. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время у западных элит внимание обращено на выборы в Европарламент. Несколько лет назад к власти в странах, входящих в состав Европейского союза, пришли политики, которые не поддерживают антироссийские санкции.

Многие из них выступают за возобновление диалога с РФ, а некоторые призывают прекратить поставки вооружений Украине. Европейские парламентарии отмечают, что их страны не должны быть «ведомыми» перед Вашингтоном.

Саммит лидеров Евросоюза завершился сандалом. Его организаторы дважды меняли место встречи, в оба раза появлялись отказы. Вход для общественности в выбранное здание был закрыт, поскольку власти испугались возможных общественных беспорядков.

По мнению западных аналитиков, на саммите важно было обсуждать экономику и сформировать четкий посыл по безопасности. Однако политики Европы затрагивали темы второстепенные по важности.

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Маск резко отреагировал на одобрение в Конгрессе помощи Украине
Маск задался вопросом о стратегии выхода после одобрения новой помощи Украине
21 апреля 2024, 09:21

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал в социальной сети X решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине.

Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который сообщил, что выделенной американской помощи хватит только на половину украинского контрнаступления. Американский предприниматель заявил, что он крайне обеспокоен фактом отсутствия стратегии выхода из конфликта, ведь в настоящее время есть лишь «вечная война, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов».

Всю ситуацию Маск также назвал безумием.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Ранее бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что западные союзники Киева не знают, как им выйти из конфликта на Украине.

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США введут санкции против израильской армии
Axios: США введут санкции против батальона израильской армии Нетцах Иегуда
21 апреля 2024, 08:53

Фото: iStock/CatEyePerspective

Соединённые Штаты Америки введут санкции против батальона армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Нецах Иегуда, об этом пишет Axios со ссылкой на три источника.
По информации издания, совсем скоро о введении санкций объявит государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Батальон Нецах Иегуда, набранный из ультраортодоксальных мужчин, уличили в насилии мирных палестинских граждан. Помимо этого, одним из погибших при задержании Нецах Иегуда стал 78-летний американец.

Уточняется, что преступления Нецах Иегуда были совершены до начала палестино-израильского конфликта.

Американский санкции отрежут батальон от военной помощи со стороны США, а также запретят им проходить обучение у инструкторов из Соединённых Штатов.

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#санкции
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Блинкен пригрозит КНР санкциями за поддержку российского военпрома
FT: Блинкен пригрозит Пекину санкциями за поддержку ВПК России при поездке в КНР
21 апреля 2024, 08:07

Фото: iStock/ffikretow

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозит Пекину санкциями за поддержку военно-промышленного комплекса России при поездке в КНР. Об этом пишет Financial Times.

Политик посетит КНР с визитом 24-26 апреля. В рамках своего визита Блинкен также обсудит с китайской стороной кризис на Ближнем Востоке и обстановку в Южно-Китайском море.

По словам Блинкена, Вашингтон предпримет карательные меры, если «Пекин не прекратит отправлять РФ технологии, связанные с оружием». Согласно информации источника, речь идет о санкциях против финансовых институтов и банков Китая, которые могут потерять доступ к американской финансовой системе.

Напомним, в стратегии, разработанной Минобороны США в целях противодействия оружию массового уничтожения, ранее сообщалось об увеличении риска возникновения конфликтов с использованием химического, биологического и ядерного оружия. Основными вызовами в этой области названы Россия и Китай.

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