Имя Аллы Пугачевой обнаружили в новых скандальных файлах Эпштейна
В новых рассекреченных документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили упоминание российской певицы Аллы Пугачёвой. Об этом сообщается в официальных материалах минюста США.
Упоминание певицы содержится в письме от середины января 2014 года, которое отправили Эпштейну. Автором письма под названием «Миссия выполнена для некоторых» указан бывший советник Билла Гейтса, венчурный инвестор и врач Борис Николич. Текст представляет собой полную перепечатку статьи The Times, которая посвящена самым влиятельным людям мира, включая анализ российских звезд.
«Половина из десяти самых почитаемых людей в России — женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву. Это самый высокий показатель среди всех стран, участвовавших в опросе», — говорится в документе.Полный контекст этой переписки остаётся неясным, дополнительных комментариев в письме не приводилось. Возможно, оно было переслано случайно, либо не требовало уточнений, поскольку оба собеседника понимали его смысл.
