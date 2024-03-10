«Кровавый позор». Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Украине

Фото: сайт Кремля
Президент США Джозеф Байден в интервью перепутал Ирак и Афганистан с Украиной, заявив, что Штатам «не стоило туда лезть». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что это было непросто оговоркой, а подсознательным признанием того, что для всех очевидно — кровавого позора Вашингтона на Украине.
Российский дипломат считает, что это была вовсе не обычная для американского президента оговорка. Просто Байден не смог удержать в себе то, что просится наружу и уже давно стало для всех очевидным. США кроваво опозорились с украинским проектом, написала Мария Захарова.
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