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Крупнейшая партия Швейцарии призвала пригласить Россию на конференцию по Украине

Крупнейшая партия Швейцарии хочет пригласить РФ на конференцию по Украине
04 июня 2024, 18:57
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Правительство Швейцарии должно пригласить Россию на конференцию по Украине в Бюргенштоке 15-16 июня.
Такое заявление сделала крупнейшая входящая в правительство политическая партия страны ШНП. Там подчеркнули, что форум в Бюргенштоке ни в коем случае не должен превратиться в одностороннюю конференцию.

Швейцарская народная партия считает, что в мирном процессе должны участвовать все стороны и не надо создавать впечатление, что страна организует конференцию противников России.



Речь идет о письменном приглашении РФ на конференцию, заключили в партии.

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#швейцария
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#украина
#конференция
Турчак возглавил Республику Алтай: Карьера политика и многомиллионное состояние жены
Путин предложил вице-спикеру Совфеда Турчаку возглавить Республику Алтай
04 июня 2024, 19:23

Фото: сайт Кремля

4 июня 2024 года российский лидер Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Бывший глава республики Олег Хорохордин сообщил об уходе с этой должности.
О том, как Турчак начинал свою карьеру, кем его отец приходится Путину и какое состояние находится в собственности его семьи, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Андрей Анатольевич Турчак родился 20 декабря 1975 года в Санкт-Петербурге. В 1998 году Турчак окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «экономист-менеджер-исследователь», в 2014 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ по специальности «международные отношения».

Дзюдоист, бизнесмен, экономист


В юные годы Андрей Турчак занимался дзюдо. Он также является мастером спорта СССР. Работал тренером в спортивной школе олимпийского резерва «Космонавт» концерна «Ленинец».

В 1996-2007 годах трудился на руководящих должностях в ОАО «Холдинговая компания «Ленинец». В двухтысячные годы Турчак был директором по реструктуризации, после чего стал директором по корпоративной политике холдинговой компании «Ленинец». В период с 2003 по 2007 годы Андрей Турчак занимал пост вице-президента ХК «Ленинец».

Карьера Турчака в политике


Свой путь в политике Турчак начал с конца лета 2005 года. Он стал членом Всероссийской политической партии «Единая Россия». 15 декабря 2006 года Андрей Турчак был избран председателем координационного совета «Молодой гвардии «Единой России». В 2008 году занимал должность замсекретаря президиума генерального совета ЕР по вопросам молодежной политики, развития физической культуры и спорта.

Член Совета Федерации Турчак


С июля 2007 года по февраль 2009 года Турчак являлся членом Совета Федерации РФ, представителем органа законодательной власти Псковской области. Был наделен полномочиями сенатора Псковским облсобранием. Также Турчак входил в состав комитета СФ по вопросам местного самоуправления, комиссии по делам молодежи и спорту. В 2008-2009 годах — заместитель председателя комиссии Совфеда по делам молодежи и туризму.

Один из самых молодых губернаторов Псковской области


После вступления в «Единую Россию» политическая карьера Андрея Турчака стремительно пошла в гору — в 2007 он получил мандат в Псковское областное собрание. Спустя несколько лет, когда ему только исполнилось 33 года, он был назначен исполняющим обязанности губернатора Псковской области и стал одним из самых молодых губернаторов РФ.

Отец Турчака — бывший заместитель Путина


Отец – Анатолий Турчак, с 1985 года возглавляет холдинг «Ленинец». Занимает должность президента Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга и член исполкома Российского футбольного союза, председатель совета директоров Энергомашбанка. В 1990-е годы Анатолий Турчак был заместителем Владимира Путина по петербургскому региональному совету движения «Наш дом – Россия».

Миллионное состояние жены Турчака


По данным обнародованной декларации, в 2021 году Андрей Турчак заработал 5,7 миллионов рублей. В том же документе указан официальный доход его супруги Киры — порядка 133 миллионов рублей.

В совместном пользовании у семейной пары имеется два участка: для личного подсобного хозяйства и под индивидуальное жилищное строительство. Среди имущества также есть два жилых дома, дача, три квартиры в долевой собственности и нежилое помещение. По словам самого Турчака, все губернаторские машины безвозмездно переданы «Ленинцем», личная охрана оплачивается не бюджетными средствами, а квартиры взяты в ипотеку.

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#россия
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Кипр проверит информацию о купленном Зеленским отеле на севере острова
04 июня 2024, 17:59

Президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем президенту Украины Владимиру Зеленскому отеле в северной части острова, передает ТАСС.
По данным турецких СМИ, Зеленский купил отель-казино Vuni Palace на территории самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. Как сообщает портал Oda.tv, зарегистрированная в Белизе компания Film Heritage inc, владельцем которой считается нынешний украинский лидер, приобрела люксовый отель, расположенный в городе Кирения на северном побережье Кипра.

Уточняется, что сделка была завершена в мае текущего года, а сумма приобретения, по некоторой информации, составила порядка 150 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что квартира, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, ушла на аукционе за 44,3 миллиона рублей.

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#сми
#отель
#зеленский
#кипр
#деньги
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МИД России обвинил миссию ЕС в Армении в шпионаже против Москвы
Замглавы МИД России Галузин: миссия ЕС в Армении шпионит против Москвы
04 июня 2024, 17:58

Фото: iStock/vlad_karavaev

Миссия Евросоюза в Армении проводит разведывательную деятельность против Москвы, Баку и Тегерана. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.
Согласно его высказываниям, многие потенциальные угрозы, с которыми столкнулся Ереван, могли бы быть предотвращены. Галузин отметил, что для этого армянским властям следовало принять предложения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о принятии комплекса мер для стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном.

Галузин отметил, что предложения от ОДКБ включали в себя серьезные инициативы по военно-технической поддержке, направлению мониторинговой миссии и содействию в обучении пограничных войск.

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#сша
#фсб
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«Дача Путина» и удар по иностранным инструкторам: о чем рассказал Песков журналистам
Песков: вопрос объединения Алтая и Алтайского края на повестке не стоит
04 июня 2024, 17:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что обучающие ВСУ инструкторы не смогут устоять под ударом РФ, а сообщения об объединении Алтая и Алтайского края — слухи.
Главные заявления официального представителя Кремля — в материале «Радио 1».

У наемников нет иммунитета


Как рассказал Песков, Россия продолжает проводить специальную военную операцию в соответствии с целями и задачами, которые обозначил президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что у инструкторов, занимающихся подготовкой украинских боевиков нет никакого иммунитета перед российским ударом. И совсем неважно, французские это наемники или не французские, добавил Песков.

Встреча президентов Боливии и РФ на ПМЭФ


Лидер Боливии Луис Арсе прилетит в Россию на Петербургский международный экономический форум.

По словам Пескова, это будет хорошим поводом для двух президентов пообщаться.

«Дача Путина»


Отвечая на вопрос о сгоревшем здании, которое называют «дачей Путина», Песков заявил, что Кремль не располагает данными об объекте.

На Алтае нет официальной резиденции главы государства, подчеркнул он.

Конференция без цели


Официальный представитель Кремля прокомментировал отказ ряда государств участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

Песков назвал их позицию вполне понятной. По мнению Пескова, страны не хотят участвовать в мероприятии, в котором нет целеполагания, поскольку без России обсуждать конфликт невозможно.

Клевета в преддверии Олимпиады


Представитель Кремля категорически высказался о слухах по поводу действий российских агентов, которые якобы хотят помешать проведению Олимпиады. По его словам, эти слухи относятся к категории огульной критики, которая не имеет никакой аргументации.

Отставка губернатора Алтая


Как отметил Песков, в Кремле не говорили об объединении регионов Алтая и Алтайского края. Ранее эти слухи связывали с возможным дальнейшим укрупнением регионов, которые появились в связи с отставкой губернатора Алтая Олега Хорохордина и возможной отставкой губернатора соседнего Алтайского края Виктора Томенко.

Помощь морским перевозчикам


По словам Пескова, снабжение Калининградской области морским путем — приоритет для страны.

«Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем — один из абсолютных приоритетов нашей страны», — сказал он.

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#дмитрий песков
#алтайский край
#наемники
#журналисты
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Политолог Перла объяснил страх Запада перед дружбой РФ и КНР
04 июня 2024, 17:44

Фото: iStock/Zerbor

Политолог Андрей Перла заявил о том, что взаимовыгодное сотрудничество РФ и Китая для Запада вызывает страх и опасения, поскольку это означает для него неизбежное поражение в противостоянии.
«Странно было бы, если бы их пропаганда не пыталась этот союз отрицать. <…> Китай - великая держава, а не сателлит США, этого достаточно», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.

И если в отношениях РФ и Китая наблюдаются сотруднические отношения, то в стане противников России, наоборот, раздор. Например, как сообщает RT, конфликт между ФБК* и командой Михаила Ходорковского** продолжает усугубляться. Отмечается, что экс-олигарх планирует обвинить Марию Певчих** в клевете и подать на неё в суд, а та, в свою очередь, собирает компрометирующую информацию.

Ранее издание The New York Times сообщило, что приоритеты Киева и Вашингтона расходятся, поскольку Украине «больше нечего терять» от обострения отношений с РФ, а власти США опасаются ядерной эскалации конфликта.



* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Физлица, признанные иноагентами по решению Минюста РФ.



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#отношения
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#ес
#политика
#государство
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Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином
Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином и оговорился в фамилии Шольца
04 июня 2024, 16:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден в интервью изданию Time допустил ряд оговорок, путаясь в произношении фамилий коллег-лидеров.
В одном из случаев, когда Байден говорил об объявленном повышении тарифов на некоторые товары из Китая, то он упомянул российского лидера Владимира Путина, при этом редакции издания пришлось делать примечание о том, что глава Штатов имел в виду руководство КНР, а не РФ. Когда главу США спросили о возрасте, он сообщил, что многое сделал для государства, но в этом случае также не обошлось без оговорок.

Также Байден вспомнил свой первый саммит G7 в роли президента США, который прошел летом 2021 года в Великобритании. По его словам, на встрече «Шульц» со скепсисом отреагировал на заявление о том, что «Америка вернулась». Однако от ФРГ в последний раз в роли канцлера участвовала Ангела Меркель, а Олаф Шольц занял этот пост только к концу года.

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#сша
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#саммит
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#путин
#байден
#шольц
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Байден не считает предложение РФ о завершении конфликта лучшим для Киева
04 июня 2024, 16:29

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден не считает предложение России завершить конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева. Его слова передаёт Time.
Байдена спросили, является ли предложение России прекратить конфликт на Украине лучшим вариантом, на который Киев может надеяться в настоящее время.

«Нет, это не так», — ответил Байден на вопрос журналистов.

Ранее Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. По словам американского лидера, мир на Украине выглядит так, чтобы РФ никогда ее не оккупировала. Байден отметил, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.

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#нато
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Банда грабителей пыталась сбежать из здания суда в Подмосковье — видео
«360»: Банда грабителей пыталась сбежать из здания суда в Подмосковье
04 июня 2024, 16:10

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Пушкинском городском суде члены преступной группировки пытались сбежать из здания. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.
На скамье подсудимых находились три человека. Во время вынесения приговора мужчины ломали клетку. Они скакали по ней и раскачивали ее.

Сообщается, что один из них собирался покончить с собой. Родственники мужчины напали на судебных приставов. Отмечается, что подсудимые обвинялись в том, что угнали фуру с бытовой техникой. Бандиты остановили грузовик, связали шофера и похитили товар. Водитель выжил и обратился в полицию.

Суд отправил двух обвиняемых на девять лет в колонию строгого режима. Третий участник останется в колонии на семь лет.

Ранее на женщин, повредивших памятник Жукову на Манежной площади в Москве, завели дело. Две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись «ГУР». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Байден допустил привлечение военных США на Тайвань в случае вторжения КНР
04 июня 2024, 15:52

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Президент США Джо Байден заявил, что допускает привлечение американских военнослужащих для помощи Тайваню в случае вторжения Китая. Об этом сообщает издание Time.
Отмечается, что американский лидер отказался отвечать на вопрос о том, могут ли Штаты использовать свои базы на Филиппинах и Японии для нанесения ударов.

Ранее российский посол в Китае Игорь Моргулов заявил, что РФ видит стремление США нагнетать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению посла, Вашингтон может организовать провокацию в отношении КНР согласно украинскому сценарию в Южно-Китайском море у Тайваня.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости. Несмотря на полное непринятие итогов выборов в Тайване со стороны КНР и США, избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ сообщил, что готов к диалогу с Китаем и Штатами, если статус-кво ​Тайваня будет сохранен.

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