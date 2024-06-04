Крупнейшая партия Швейцарии призвала пригласить Россию на конференцию по Украине

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Правительство Швейцарии должно пригласить Россию на конференцию по Украине в Бюргенштоке 15-16 июня.
Такое заявление сделала крупнейшая входящая в правительство политическая партия страны ШНП. Там подчеркнули, что форум в Бюргенштоке ни в коем случае не должен превратиться в одностороннюю конференцию.
Швейцарская народная партия считает, что в мирном процессе должны участвовать все стороны и не надо создавать впечатление, что страна организует конференцию противников России.
Речь идет о письменном приглашении РФ на конференцию, заключили в партии.
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Швейцарская народная партия считает, что в мирном процессе должны участвовать все стороны и не надо создавать впечатление, что страна организует конференцию противников России.
Речь идет о письменном приглашении РФ на конференцию, заключили в партии.
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Алёна Самарева