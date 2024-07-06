Посол высказался о визите российских кораблей в Венесуэлу

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Визит кораблей Северного флота России в порт Ла-Гуайра в Венесуэле и участие моряков в параде, посвященном Дню независимости, являются примером дружбы и сотрудничества между государствами, сообщил РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«Они прибыли накануне Дня независимости Венесуэлы, и вчера группа российских моряков приняла участие в параде, пройдя вместе с венесуэльскими солдатами по Пасео Лос-Просерес перед конституционным президентом Николасом Мадуро в знак нашей безусловной солидарности», – заявил он.
Ранее стало известно, что ударная группа кораблей Северного флота России покинула венесуэльский порт, где располагалась с дружественным визитом.
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Александр Климов