Крупнейший в Газе тоннель ХАМАС строился на деньги международной помощи

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Крупнейший в секторе Газа туннель ХАМАС, длина переходов которого составляет более четырёх километров, создавался на деньги, которые направлялись в анклав в качестве помощи от международного сообщества.
Израильский политик предположил, что деньги, на которые строились эти сложные подземные сооружения, были получены сектором Газа в качестве международной гуманитарной помощи. Он с горечью отметил, что вся международная помощь, которая направлялась палестинцам на протяжении последних 15 лет, шла на создание террористической угрозы.
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