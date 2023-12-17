ЦАХАЛ: Израильская армия обнаружила самую большую сеть тоннелей ХАМАС в Газе

Фото: istockphoto/e-crow
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили самую большую сеть тоннелей ХАМАС. Система подземных ходов палестинцев была построена неподалёку от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе между Израилем и сектором Газа.
Также в сообщении указано, что сеть подземных ходов начинается в 400 метрах от пограничного перехода Эрез. Известно, что проект строительства данной системы тоннелей разрабатывал брат одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара Мухаммад Синвар. Солдаты ЦАХАЛ взяли под контроль сеть тоннелей около Эреза несколько недель назад.
Читайте также:
Армия Израиля заявила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
Глава Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель трех заложников
В ХАМАС допустили возобновление переговоров о поэтапном обмене заложников на заключенных
Александр Бойцов