Сотрудник МИД Франции погиб при ударе Израиля в секторе Газа

Дипломат из Министерства иностранных дел Франции Элиа Толедано погиб в результате израильского удара по дому в секторе Газа.
Также сообщалось о бомбардировке церкви латинского обряда в секторе Газа со стороны Израиля. По предварительной информации, две женщины, престарелая мать и ее дочь, получили несовместимые с жизнью травмы в результате этого обстрела.
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