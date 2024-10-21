«Крут и дерзок»: стало известно, зачем Трамп угрожал ударом по центру Москвы

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы является всего лишь пиар-ходом, который рассчитан на внутреннюю публику. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее журнал Wall Street Journal писал, что Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину нанесением удара по центру Москвы, если он «нацелится» на Украину.
Рогов призвал не относиться серьёзно к словам Трампа, поскольку это не более чем пиар-ход. Он рассчитан исключительно на внутриамериканское потребление, чтобы показать, кто на самом деле более «крут и дерзок» в беседе с российским президентом.
Политик добавил, что таким заявлением Трамп пытался показать, что он «крутой ковбой», а президент США Джо Байден «выпавший из седла».
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Рогов призвал не относиться серьёзно к словам Трампа, поскольку это не более чем пиар-ход. Он рассчитан исключительно на внутриамериканское потребление, чтобы показать, кто на самом деле более «крут и дерзок» в беседе с российским президентом.
Политик добавил, что таким заявлением Трамп пытался показать, что он «крутой ковбой», а президент США Джо Байден «выпавший из седла».
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Анастасия Чинкова