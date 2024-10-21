«Крут и дерзок»: стало известно, зачем Трамп угрожал ударом по центру Москвы

Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы является всего лишь пиар-ходом, который рассчитан на внутреннюю публику. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.