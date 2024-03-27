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КС ответит по смертной казни только на запрос уполномоченных заявителей

27 марта 2024, 18:25
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Конституционный суд (КС) России готов ответить по вопросу смертной казни только после поступления официального запроса уполномоченных заявителей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель ЕС Валерий Зорькин.
Чтобы проверить конституционность положений нормативного акта, в КС должна обратиться группа депутатов Госдумы в количестве не менее 90 человек. По вопросу толкования положений Конституции могут обращаться только высшие государственные органы. При этом, для проверки конституционности законопроекта необходимо исключительно обращение президента России.

Об отмене моратория на смертную казнь начали активно говорить после теракта в «Крокус Сити Холле». С инициативой вернуть казнь для террористов выступили, в том числе, в Совфеде и Госдуме.


После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда.

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#смертная казнь
#суд
#теракт
#преступники
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Госдеп США: G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть
27 марта 2024, 18:20

Фото: iStock/zhengzaishuru

Страны Группы семи (G7) обсуждают возможности для воплощения идеи о понижении потолка цен на российскую нефть, об этом сообщил помощник госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайатт.
По словам чиновника, США и их партнеры по коалиции намерены сделать все возможное, чтобы лишить Россию получения доходов от продажи энергоресурсов.

В марте мировые цены на нефть выросли. Цена нефти марки Brent на бирже ICE в середине марта впервые с 6 ноября 2023 года превысила отметку в 86 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что Китай намерен поднять импорт российской нефти в марте до рекордного уровня. Планируется, что уровень оборота будет на уровне 1,7 млн баррелей нефти в день. Дело в том, что у Китая повышенный интерес к нефтепродуктам сорта Sokol, которого избегает Индия из-за опасений американских санкций.

США предпринимают попытки затормозить процессы экспорта российской нефти. К примеру, Минфин США наложил санкции на перевозившие российскую нефть танкеры, принадлежащие судоходной компании из Объединённых Арабских Эмиратов.

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#нефть
#госдеп
#сша
#россия
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Захарова: Украина пошла в противоход всему миру, не осудив теракт в «Крокусе»
27 марта 2024, 17:15

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что только Украина не осудила теракт в «Крокус сити холле», хотя весь мир, включая Запад, выступил с решительным его осуждением. Об этом Захарова сообщила во время брифинга.
По словам официального представителя МИД РФ, в украинских социальных сетях появились злорадные комментарии, которые не стали удалять модераторы американских платформ. Захарова отметила, что «смерть, боль и страдания ни в чем не повинных людей доставляет кому-то людоедское удовлетворение».

Она добавила, что это относится не только к киевскому режиму, но и ко всем, кто оправдывает убийство россиян.

Ранее Захарова сообщила, что Запад поменял реакцию на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», чтобы не «остаться за бортом».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#убийство
#смерть
#теракт
#мид рф
#запад
#захарова
#крокус сити холл
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Глава МИД Италии призвал граждан страны не ездить в Москву
Премьер Таяни: Итальянцам лучше отложить поездки в Москву
27 марта 2024, 16:34

Фото: iStock/Sitikka

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни порекомендовал соотечественникам повременить с поездками в Москву из-за террористической обстановки. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai2.
Вице-премьер озвучил, что впереди итальянцев ждут пасхальные каникулы. Он настоятельно призвал людей в этот период не выбирать пунктом назначения для своих путешествий столицу России.

«Около миллиона итальянцев отправятся на пасхальные каникулы за рубеж, мы всегда говорили, что лучше отложить поездки в Москву и особенно, если кто-то уже в Москве, избегать мест большого скопления людей. Мы говорим это с 8 марта», – заявил Антонио Таяни.
Важно отметить, что подобные предупреждения поступали в начале марта и от властей США в адрес их сограждан, находящихся в России. Президент РФ Владимир Путин тогда назвал их «попытками расшатать российское общество и дестабилизировать обстановку внутри страны». Подобные предупреждения также называли «бесполезным и ничтожным инфошумом».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании. Количество убитых по официальным данным составляет 139 человек, количество пострадавших — 360.

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#москва
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Во Франции указали на провал антироссийской кампании Макрона
Politico: антироссийская кампания Макрона не помогла ему в борьбе с конкурентами
27 марта 2024, 16:23

Фото: сайт Кремля

Антироссийская кампания президента Франции Эммануэля Макрона не помогла ему в борьбе с конкурентами. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что речь идет о конкуренции с ультраправой партией «Национальное объединение» на фоне приближающихся выборов в Европарламент. По данным источника, некоторые союзники главы французского государства стали сомневаться в его стратегии борьбы с оппонентами, поэтому кампания Макрона не увенчалась успехом.

Уточняется, что последние опросы демонстрируют, что коалиция французского лидера продолжает уступать партии Марин Ле Пен и Жордана Барделлы примерно на 10%.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.

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#армия
#президент
#лидер
#макрон
#франция
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Песков: поручения Путина направлены на создание в России своей игровой индустрии
27 марта 2024, 15:24

Фото: iStock/simpson33

Поручения президента России Владимира Путина по производству отечественных игровых приставок и видеоигр направлены на создание в стране собственной игровой индустрии. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что такие инициативы направлены в первую очередь на создание собственной индустрии, выступающей альтернативой западной.

Песков подчеркнул, что это касается не только футбольного симулятора. В феврале в рамках Игр будущего Путин ознакомился с идеей создания российского аналога футбольного симулятора FIFA. Президент пообещал поговорить о реализации этой идеи с главой Газпрома Алексеем Миллером.

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#владимир путин
#дмитрий песков
#игры
#россия
#поручение
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Швеция собирается разместить своих военных в Латвии
Politico: Швеция планирует с ноября разместить своих военных в Латвии
27 марта 2024, 12:49

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Швеция, входящая в НАТО, собирается с ноября начать размещение своих войск на территории Латвии. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на шведского посла при альянсе Акселя Вернхоффа.
При этом ряд миссий, например, разминирование, могут начаться раньше указанного срока.

Издание отмечает, что шведские военные разместятся в Латвии на ротационной основе и будут сменяться солдатами из Дании.

Напомним, что 7 марта Швеция официально вошла в НАТО, став её 32-м участником. Альянс в последние годы активизировался на западной границе России, называя свои действия «сдерживанием российской агрессии».

В Кремле неоднократно выражали обеспокоенность действиями НАТО у границы. Россия отмечала, что никому не угрожает, при этом потенциально опасные для неё действия не оставит без внимания.

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#швеция
#латвия
#военные
#нато
#граница
#россия
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Греция обвинила Украину и США в теракте в «Крокусе»
Три партии Греции убеждены, что за терактом в России стоят США и Украина
27 марта 2024, 12:37

Фото: iStock/ValleraTo

Три греческие политические партии выразили в совместном заявлении мнение о том, что теракт в «Крокусе» был осуществлён наёмной группой, курируемой США и Украиной. Об этом сообщается на сайте iskra.gr.
Отмечается, что совместный документ опубликовали лидер «Демократического движения национального освобождения» Панайотис Лафазанис, президент «Всегреческого движения греко-российской дружбы» Яннис Коцаилидис и президент Патриотического общественного движения Григорис Петру.

Они убеждены, что теракт совершили не представители группировки ИГИЛ*, а наёмники, проплаченные Украиной и курируемые США.

По словам политиков, наивно полагать, что теракт был совершён «Исламским государством»*, которое вместо того, чтобы выступить против Израиля, устроившего геноцид в секторе Газа, ударяет по России. А она, в свою очередь, поддерживает Палестину. Совершив теракт в России, как полагают западные политики, ИГИЛ* будто оказывает услуги Украине, США, НАТО и Евросоюзу, которые как раз таки поддерживают Израиль.

Всё это указывает на то, что заказ поступил именно с Запада.

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*террористическая организация запрещённая на территории России
#греция
#украина
#сша
#теракт
#крокус сити холл
#политика
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Риттер заявил, что за терактами в России «стопроцентно стоит Америка»
Риттер: США стопроцентно стоят за терактами в России
27 марта 2024, 11:48

Фото: iStock/alexkich

За терактами в России точно стоят США. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom сообщил бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.
Террористы, совершившие атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл», были не джихадистами, а наёмниками, которые за деньги выполняли чужой заказ, убеждён эксперт.

В качестве аргумента Риттер привёл несоответствие поведения террористов с джихадистами. Вместо того, чтобы после теракта отдать свои жизни, как это обычно делают исламисты, они направились на Украину.

Это говорит о том, что террористы направились к тем, кто их завербовал и подготовил, а именно – к украинской разведке, которая является тем же самым, что ЦРУ и MI6.

В заключение он добавил, что за произошедшим стопроцентно стоят США.

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#сша
#россия
#украина
#великобритания
#теракт
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«Сами будут желать смерти»: депутат рассказал о работе Госдумы по вопросу смертной казни
Депутат Иванов рассказал о работе Госдумы по снятию моратория на смертную казнь
27 марта 2024, 11:04

Фото: iStock/Pict Rider

После теракта в «Крокус Сити Холле» вопрос о снятии моратория на смертную казнь для террористов начал активно обсуждаться как среди политиков, так и среди простых россиян.
Для рассмотрения вопроса о снятии моратория на смертную казнь в Госдуме создаётся рабочая группа, рассказал «Радио 1» депутат нижней палаты парламента Максим Иванов. Она будет рассматривать все юридические нюансы, привлекать экспертов, выявлять востребованность данной инициативы в обществе, чтобы понять, возможно ли возвращение смертной казни.

По нынешнему законодательству казнить террористов, напавших на «Крокус», действительно нельзя. Однако с момента снятия моратория это будет возможно, подчеркнул депутат.

«Я думаю, что в том случае, если террористы, напавшие на «Крокус», останутся в живых, жизнь их не будет такой сладкой и безмятежной. Наоборот, они, может быть, будут желать, чтобы их покарала смертная казнь», – отметил Иванов.
Главным минусом снятия моратория является риск казни невиновных. Однако, с учётом современных технологий, которые помогают практически безошибочно доказывать вину, вероятность этого минимальна.

Депутат добавил, что снятие моратория на смертную казнь имеет место быть, поскольку люди должны понимать, что террористические акты и иные преступления наказуемы.

Он подчеркнул, что в его окружении 80% людей выступают за возвращение смертной казни.

Помимо наказания таким способом террористов, казнь может применяться и по отношению к преступникам, совершившим иные правонарушения. В случае возвращения смертной казни в Уголовный кодекс РФ будут внесены изменения. Там будет отмечено, что наказание последует, например, и для педофилов.

По словам Иванова, в настоящее время рассматривается целый ряд статей, которые могут попасть под закон о смертной казни. При этом возвращения расстрела, например, за растрату и хищение, который практиковался в СССР, точно не будет. Но за особо тяжкие статьи – вероятно.

В заключение Иванов отметил, что снятие моратория – это кропотливая работа, требующая много времени.

«Я не думаю, что это быстрый процесс. Обсуждение будет вестись не один месяц, если оно всё-таки будет вестись дальше, если не будет какого-то экспертного заключения или мнения, в том числе, главы государства. Этот процесс был озвучен в свете последних событий, но от озвучивания проблемы до её реализации пройдёт достаточно большое количество времени», – сказал депутат.

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#госдума
#работа
#смертная казнь
#теракт
#террористы
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