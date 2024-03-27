КС ответит по смертной казни только на запрос уполномоченных заявителей

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Конституционный суд (КС) России готов ответить по вопросу смертной казни только после поступления официального запроса уполномоченных заявителей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель ЕС Валерий Зорькин.
Чтобы проверить конституционность положений нормативного акта, в КС должна обратиться группа депутатов Госдумы в количестве не менее 90 человек. По вопросу толкования положений Конституции могут обращаться только высшие государственные органы. При этом, для проверки конституционности законопроекта необходимо исключительно обращение президента России.
Об отмене моратория на смертную казнь начали активно говорить после теракта в «Крокус Сити Холле». С инициативой вернуть казнь для террористов выступили, в том числе, в Совфеде и Госдуме.
После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда.
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Анастасия Чинкова