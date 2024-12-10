«Трусливая балаболка»: скандал Собчак и Гордон набирает обороты, обвинения в протекции и рекламе брендовых подделок

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Журналистка Ксения Собчак и юрист Екатерина Гордон уже много лет находятся в конфликте. Их противостояние началось в 2008 году во время радиопередачи и продолжилось, когда обе стали кандидатами на пост президента России. Тогда они уже показали, что не боятся острых слов и готовы к жарким спорам, неоднократно вступая в словесные баталии. На этот раз Собчак и Гордон обменялись колкими комментариями в социальных сетях. Поводом для их разногласий стало различие мнений по поводу покупки поддельных предметов люксовых брендов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Скандал Гордон и Собчак
Всё началось после того, как Ксения Собчак в своём телеграм-канале раскритиковала Екатерину за рекламу «паленых» сумок Chanel.
«Катя Гордон и рубрика "Со дна постучали" рекламирует паленые сумки Chanel в своем аккаунте. Причем с посылом "лучше паль <...>, чем платить за бренды, которые бросили мою Родину". Интересная логика. А зачем копировать "бросивших Родину"?» — написала Собчак.
Журналистка добавила, что если кто-либо не может позволить себе покупки брендовой сумки, то всегда можно купить изделия отечественных производителей. К примеру, сумки Алены Ахмадуллиной или Ульяны Сергеенко.
«Но нет, выбор такой — либо Chanel, либо паль от юриста Кати Гордон», — сыронизировала Собчак.
Екатерина Гордон не стала игнорировать нападки в свой адрес и резко ответила Собчак. Она заявила, что лучше рекламировать «паленые» сумки, чем «паленую оппозиционерку Собчак».
«На Ксении даже очень дорогое выглядит как дремучая паль, поскольку сам человек паленый. А на сумки мне глубоко плевать. Когда возишь гуманитарку в Курск, Белгород, Ливан, Палестину... купить сумку за несколько миллионов просто западло. На деньги от этой рекламы мы купили одежду для тех, кто потерял дома», — написала юрист.
Кроме того, Гордон добавила, что «тетя Ксюша может дальше с израильским паспортом и вечной рекламой вида на жительства ОАЭ пытаться поймать зубами ее зад».
Екатерина также назвала мужа Ксении, режиссера Константина Богомолова — бездарностью.
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Начало конфликта
Екатерина Гордон (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Конфликт между Ксенией Собчак и Екатериной Гордон начался еще в 2008 году. Их первая встреча состоялась в программе «Культ личности» на радио «Маяк», где Ксения участвовала в проекте «Блондинка в шоколаде» вместе с Дмитрием Глуховским и Екатериной Гордон.
Однако установить конструктивный диалог в эфире не удалось: обе девушки пытались выяснить, кто из них более значим. В ходе обсуждения звучали упреки в непрофессионализме и личные оскорбления. Ксения утверждала, что Екатерина страдает от комплекса «недозведенности» и занимается благотворительностью не из искренних побуждений. Она также отметила, что Гордон не умеет задавать правильные вопросы и проявляет непрофессионализм. В завершение Собчак коснулась и темы личной жизни, заявив о её отсутствии у Екатерины.
«Что она такая злая? У нее что, мужика давно не было у этой вашей ведущей Кати Гордон? Катечка, расслабьтесь. Массажик какой-нибудь», — говорила Ксения.
Долго Екатерина продержаться не смогла и попросила оппонентку покинуть эфир.
«Во-первых, мне не интересно. Я хочу, чтобы мы прекратили это хамство ради слушателя. Я прекращаю. И я рулю этим эфиром. Уходите из эфира, Ксения. Уходите. Сваливайте из эфира», — сказала Гордон.
Перед своим уходом из эфира Ксения Собчак отметила, что ей удается раскрывать истинные личности людей, что, по её мнению, произошло и с Екатериной Гордон. Она назвала свою собеседницу «псевдоинтеллектуалкой» и посоветовала ей относиться ко всему проще.
Конкурентки на выборах
В 2017 году правозащитница Екатерина Гордон объявила о намерении баллотироваться на пост президента России. Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Многие считали, что таким образом юрист хотела поддеть свою «заклятую подругу» Ксению Собчак и вновь привлечь к себе внимание СМИ. Политологи отмечали, что у Гордон не было необходимых ресурсов для регистрации и сбора подписей в отличие от соперницы. Однако набрать достаточное количество голосов им обоим так и не удалось.
Собчак обвинила Гордон в протекции
Екатерина Гордон (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
В 2022 году между Ксенией Собчак и Екатериной Гордон разгорелся новый конфликт, вызванный высказываниями Собчак о том, что у Гордон есть протекция в высоких кругах власти, что якобы и обеспечивает её востребованность в профессии. Эти слова сильно задели Екатерину, и она решила ответить, напомнив о прошлых ошибках Ксении.
«Ты трусливая балаболка, которая не спасла ни ребенка, ни дождевого червя с асфальта. Мелкая сошка — это ты, Ксения МеждудвухСтульчак, которая всегда метается между получением израильского гражданства и сохранением своего положения в России. Если выбирать между твоим «кланом вечного обмана» и тем, где столуются Симоньян и Соловьев, я выберу не тебя», — заявила Екатерина.Гордон также обвинила Собчак в лицемерии, утверждая, что она играет роль двойного агента. По её мнению, Ксения часто говорит о проступках российских властей, но при этом умалчивает важные моменты ради собственного комфорта.
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