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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Трусливая балаболка»: скандал Собчак и Гордон набирает обороты, обвинения в протекции и рекламе брендовых подделок

«Трусливая балаболка»: скандал Собчак и Гордон набирает обороты, обвинения в протекции и рекламе брендовых подделок

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Журналистка Ксения Собчак и юрист Екатерина Гордон уже много лет находятся в конфликте. Их противостояние началось в 2008 году во время радиопередачи и продолжилось, когда обе стали кандидатами на пост президента России. Тогда они уже показали, что не боятся острых слов и готовы к жарким спорам, неоднократно вступая в словесные баталии. На этот раз Собчак и Гордон обменялись колкими комментариями в социальных сетях. Поводом для их разногласий стало различие мнений по поводу покупки поддельных предметов люксовых брендов. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Скандал Гордон и Собчак


Всё началось после того, как Ксения Собчак в своём телеграм-канале раскритиковала Екатерину за рекламу «паленых» сумок Chanel.


«Катя Гордон и рубрика "Со дна постучали" рекламирует паленые сумки Chanel в своем аккаунте. Причем с посылом "лучше паль <...>, чем платить за бренды, которые бросили мою Родину". Интересная логика. А зачем копировать "бросивших Родину"?» — написала Собчак.

Журналистка добавила, что если кто-либо не может позволить себе покупки брендовой сумки, то всегда можно купить изделия отечественных производителей. К примеру, сумки Алены Ахмадуллиной или Ульяны Сергеенко.

«Но нет, выбор такой — либо Chanel, либо паль от юриста Кати Гордон», — сыронизировала Собчак.

Екатерина Гордон не стала игнорировать нападки в свой адрес и резко ответила Собчак. Она заявила, что лучше рекламировать «паленые» сумки, чем «паленую оппозиционерку Собчак».

«На Ксении даже очень дорогое выглядит как дремучая паль, поскольку сам человек паленый. А на сумки мне глубоко плевать. Когда возишь гуманитарку в Курск, Белгород, Ливан, Палестину... купить сумку за несколько миллионов просто западло. На деньги от этой рекламы мы купили одежду для тех, кто потерял дома», — написала юрист.

Кроме того, Гордон добавила, что «тетя Ксюша может дальше с израильским паспортом и вечной рекламой вида на жительства ОАЭ пытаться поймать зубами ее зад».

Екатерина также назвала мужа Ксении, режиссера Константина Богомолова — бездарностью.

Ксения Собчак впервые ответила на слухи об измене мужа: как Богомолов связан с виновницей развода Бондарчука Софией Синициной
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Начало конфликта


Екатерина Гордон (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Конфликт между Ксенией Собчак и Екатериной Гордон начался еще в 2008 году. Их первая встреча состоялась в программе «Культ личности» на радио «Маяк», где Ксения участвовала в проекте «Блондинка в шоколаде» вместе с Дмитрием Глуховским и Екатериной Гордон.

Однако установить конструктивный диалог в эфире не удалось: обе девушки пытались выяснить, кто из них более значим. В ходе обсуждения звучали упреки в непрофессионализме и личные оскорбления. Ксения утверждала, что Екатерина страдает от комплекса «недозведенности» и занимается благотворительностью не из искренних побуждений. Она также отметила, что Гордон не умеет задавать правильные вопросы и проявляет непрофессионализм. В завершение Собчак коснулась и темы личной жизни, заявив о её отсутствии у Екатерины.

«Что она такая злая? У нее что, мужика давно не было у этой вашей ведущей Кати Гордон? Катечка, расслабьтесь. Массажик какой-нибудь», — говорила Ксения.

Долго Екатерина продержаться не смогла и попросила оппонентку покинуть эфир.

«Во-первых, мне не интересно. Я хочу, чтобы мы прекратили это хамство ради слушателя. Я прекращаю. И я рулю этим эфиром. Уходите из эфира, Ксения. Уходите. Сваливайте из эфира», — сказала Гордон.

Перед своим уходом из эфира Ксения Собчак отметила, что ей удается раскрывать истинные личности людей, что, по её мнению, произошло и с Екатериной Гордон. Она назвала свою собеседницу «псевдоинтеллектуалкой» и посоветовала ей относиться ко всему проще.

Конкурентки на выборах


В 2017 году правозащитница Екатерина Гордон объявила о намерении баллотироваться на пост президента России. Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Многие считали, что таким образом юрист хотела поддеть свою «заклятую подругу» Ксению Собчак и вновь привлечь к себе внимание СМИ. Политологи отмечали, что у Гордон не было необходимых ресурсов для регистрации и сбора подписей в отличие от соперницы. Однако набрать достаточное количество голосов им обоим так и не удалось.


Собчак обвинила Гордон в протекции


Екатерина Гордон (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В 2022 году между Ксенией Собчак и Екатериной Гордон разгорелся новый конфликт, вызванный высказываниями Собчак о том, что у Гордон есть протекция в высоких кругах власти, что якобы и обеспечивает её востребованность в профессии. Эти слова сильно задели Екатерину, и она решила ответить, напомнив о прошлых ошибках Ксении.

«Ты трусливая балаболка, которая не спасла ни ребенка, ни дождевого червя с асфальта. Мелкая сошка — это ты, Ксения МеждудвухСтульчак, которая всегда метается между получением израильского гражданства и сохранением своего положения в России. Если выбирать между твоим «кланом вечного обмана» и тем, где столуются Симоньян и Соловьев, я выберу не тебя», — заявила Екатерина.
Гордон также обвинила Собчак в лицемерии, утверждая, что она играет роль двойного агента. По её мнению, Ксения часто говорит о проступках российских властей, но при этом умалчивает важные моменты ради собственного комфорта.

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Агата Муцениеце посетила гастрономическое шоу вместе с Петром Дрангой
10 декабря 2024, 14:18

Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

Актриса Агата Муцениеце и музыкант-аккордеонист Пётр Дранга вместе посетили гастрономическое шоу театра SVET, с собой артистка взяла и свою дочь Мию.
Как пишет издание Super, в последнее время Агату неоднократно видели в компании Дранги, что вызвало волну слухов о возможном их романе. На мероприятии пара охотно позировала фотографам, но в социальных сетях актриса предпочла не показывать своего спутника. Ни она, ни Пётр не комментируют свои отношения.

Ранее Муцениеце рассказала, что на отдыхе в Греции, где она отдыхала вместе с бывшем мужем Павлом Прилучным, видела НЛО. По словам актрисы, сидя на пляже и будучи в совершенно трезвом состоянии, она увидела большое светящееся пятно, плывущее вдоль горизонта. Она отметила, что необъяснимый объект летел быстрее самолёта, потом завис в воздухе и стремительно исчез.

Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак заявил «Радио 1», что в сделанный таро-расклад показывает, что НЛО, действительно, существует.

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#актриса
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Невролог Хорошев объяснил, с чем связано критическое состояние Бориса Щербакова
Невролог Хорошев: редкое заболевание Бориса Щербакова могла вызвать аритмия
10 декабря 2024, 14:10

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Жизнь актера и любимца миллионов Бориса Щербакова под угрозой. Недавно актер был госпитализирован после потери сознания в подъезде. У него выявили различные переломы, а дальше диагностировали редкую патологию кишечника — пневматоз. По словам врачей, это состояние опасно развитием некроза тканей.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» предположил, что риск некроза у Бориса Щербакова мог появиться из-за аритмии.

«Могу предположить, что к этим патологиям могла привести аритмия, которая провоцирует массовые тромбозы во всем организме. В кровь могут выбрасываться миллиарды тромбов, и происходит катастрофа. Причин для аритмии может быть много», — сказал врач.

Он объяснил, что Борис Щербаков мог потерять сознание на лестничной клетке из-за преходящего (транзиторного) нарушения мозгового кровообращения, вызванного массовым тромбозом.

«Выброс огромного количества тромбов мог вызвать закупоривание сосудов во многих участках тела: во внутренних органах и конечностях. Причина может быть также в ДВС-синдроме — диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Либо, если он, например, в этот момент подхватил коронавирус, который вызвал "цитокиновый шторм", приводящий также к массированному тромбозу», — сказал он.

По словам врача, аритмия могла привести к ишемии, затем к инфаркту (инсульту мозга), а далее — к риску некроза.

«В каждой ткани должен происходить газообмен, питание и гигиена. Это происходит с помощью крови, плазмы и лимфы. Если этого не происходит, то случается сначала ишемия, то есть нарушение питания, из-за которого ткань начинает дисфункционировать, потом инфаркт (инсульт мозга) и некроз — ткань умирает. Некроз — это распад», — пояснил Хорошев.

Павел Хорошев напомнил о необходимости ежегодной диспансеризации для выявления для выявления аритмии и прочих заболеваний, которые могут привести к нарушению кровообращения, в том числе ишемии и инфаркту.

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Теперь без «Аншлага»: как живет ловелас и «король капустника» Геннадий Ветров после развода
10 декабря 2024, 11:41

Геннадий Ветров (Фото: соцсети Геннадия Ветрова)

Юморист Геннадий Ветров долгие годы был одной из самых ярких звезд «Аншлага». Но успех артиста не заканчивался лишь сценой – слухи о его любовных приключениях ходят до сих пор. Однако в последние годы о нем совсем ничего не слышно — Ветров даже стал отказываться от интервью.
О том, чем сейчас занимается 66-летний юморист — в материале «Радио 1».

«Талант проявился, когда Ветров еще не умел читать»: Детские годы юмориста


Геннадий Ветров родился 18 ноября 1958 года. Его детство прошло в небольшом шахтерском городке Макеевка в Донецкой области. Отец будущей звезды комедии Анатолий Иванович работал женским парикмахером, а мама Валентина Федоровна — бухгалтером.

Творческий потенциал проявился у Гены, когда он еще не умел читать. В детстве он вместе с друзьями снял фильм, которому дал интригующее название «Заговор курильщиков». Он не только исполнил главную роль, но и написал сценарий. В детстве юный Ветров был очень любознательным — посещал различные кружки, занимался музыкой и шахматами.

Успевал Геннадий и в учебе: был круглым отличником, в свободное время рисовал стенгазеты и занимался школьной самодеятельностью. Ветров с детства понимал, что свяжет свою жизнь с искусством, однако его путь к сцене был трудным. После окончания школы он мечтал поступить во Львовский художественно-промышленный институт, но вступительная комиссия не позволила амбициозному юноше пройти дальше. Ветров не отчаялся и решил сменить направление, поступив на факультет «Теплогазоснабжение и кондиционирование». Несмотря на довольно необычный выбор профессии, Геннадий окончил университет.

Первые «аншлаги» Ветрова в армии


Значительное влияние на жизненный путь Ветрова оказала армия. Даже там он продолжал мечтать о сцене и не планировал сдаваться. В короткие сроки юный военнослужащий стал «местной звездой».

Сослуживцам и руководству подразделения нравился искрометный юмор Геннадия и его игра на баяне. Каждое выступление Ветрова становилось мини-спектаклем.
В свои номера он включал шутки и музыкальные вставки. Геннадий ловко владел сатирой и внедрял ее в свои монологи. Публика с восторгом принимала творчество Ветрова. В те годы Геннадий еще раз убедился в том, что его место на сцене.

Первые шаги к карьере юмориста и знакомство с Юрием Гальцевым


Толчком к карьере юмориста для молодого человека стала случайная встреча с артистами Донецкой филармонии. Именно они разглядели талант Ветрова. Вдохновленный поддержкой коллег, Геннадий поступил в ЛГИТМиК, где его наставником стал великий режиссер театра «Буфф» Исаак Романович Штокбанта.

Насыщенная студенческая жизнь захлестнула парня. Он принимал участие практически во всех мероприятиях. В это же время для Ветрова произошла судьбоносная встреча с Юрием Гальцевым, который был одногруппником будущего юмориста.

Геннадий Ветров (Фото: соцсети Геннадия Ветрова)

«Я в свое время был, конечно, громко сказано, но по мысли так, «королем капустника». Потому что я все придумывал. У нас на курсе в театральном я был «энерджайзером», «батарейки не садились», — вспоминает Ветров.

Он окончил учебное заведение в 1989 году. После чего артист служил в театре «Буфф» с 1988 по 1994 год.

Попадание в «Аншлаг»


К коллективу юмористического проекта «Аншлаг» Ветров присоединился в 1999 году. Его участие в программе стало буквально подарком судьбы.

Он позвонил ведущей программы, Регине Дубовицкой и предложил свою кандидатуру на роль участника в юмористический проект. Дубовицкая прониклась симпатией к нему и пригласила Ветрова в Москву. Ведущая заявила, что готова посвятить ему 3 минуты своего времени. Спустя время Ветров признался, он очень волновался, но шанс упустить не мог. Геннадий смог поразить Дубовицкую, которая в процессе отметила, что Ветров является настоящим талантом. После чего его позвали в новогодний выпуск передачи.

Затем он получил приглашение стать постоянным участником проекта. Артист быстро полюбился зрителям проекта, его номера и «крылатые фразы» ушли в народ. Геннадий также продолжал сниматься и в других проектах. Юморист появился в шоу «Рояль в кустах», «Веселые картинки». Ветров пробовал себя в качестве ведущего, он вел телепередачу «Смешные люди».

Личная жизнь Геннадия Ветрова


Геннадий всегда привлекал женщин своей харизмой и юмором. Неудивительно, что Ветров дважды посещал ЗАГС, и каждый раз он выбирал себе более молодую избранницу.

Первую любовь Ветров встретил во время учебы в ЛГИТМиКе – его избранницей стала однокурсница Анастасия Смолина. Практически сразу же он осознал, что готов к серьезным отношениям. Однако мечты о семье и реальность оказались далеки друг от друга. Юморист много времени проводил на работе и редко появлялся дома. Вскоре чувства сошли на нет и через пять лет супружеской жизни они расторгли брак.

О своей второй супруге актер говорить не любит. Известно, что в 1993 году он отвел в ЗАГС некую девушку по имени Ольга. В этом браке он впервые стал отцом, женщина подарила ему дочь Ксюшу. Однако и эти отношения закончились так же, как и предыдущие. Ветров редко появлялся дома – все время он проводил в театре. Итог этих отношений — развод.

В одиночестве Геннадий пробыл недолго – он без памяти влюбился в свою партнершу по сцене, актрису Карину Звереву. Девушка не замечала влюбленность коллеги и не отвечала ему взаимностью. Но Ветров не собирался сдаваться, а продолжал ухаживать и смог растопить сердце жгучей брюнетки. Их творческий тандем, созданный в театре, плавно перерос в отношения.

Геннадий Ветров и Карина Зверева (Фото: соцсети Геннадия Ветрова)

В 1997 году они официально оформили отношения. Их брак просуществовал 14 лет, ради семьи Зверева отказалась от места в группе «Блестящие». В 2011 году они объявили о разводе, инициатором разрыва стала именно Карина. Однако после Зверева призналась, что жалеет о разводе со звездой комедии.

Чем сейчас занимается Ветров


К сожалению, с годами популярность Геннадия стала утихать. Юморист пытается пробовать себя в новых амплуа и даже вел программу на YouTube. Сейчас он изредка дает концерты и уже не может похвастаться высокими рейтингами. Все свободное время Ветров посвящает живописи. В 2020 году он открыл собственную арт-галерею «Ветреная галерея», где он регулярно проводит выставки.

Геннадий Ветров (Фото: соцсети Геннадия Ветрова)

Для своих работ он использует карандаши и акриловые краски. Выставки юмориста посещают его коллеги-артисты. Геннадий признается, поддержка близких людей крайне важна для него. По словам самого Геннадия, в его жизни наступил момент, когда он может заниматься другими видами искусства. Ветров утверждает, что жизнь дана человеку, чтобы наслаждаться и заниматься любимым делом.

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«Нормальные люди не уезжают»: SHAMAN ответил Пугачёвой на ее слова о России, что артистов связывало до СВО
10 декабря 2024, 10:08

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинула Россию весной 2022 года. Сначала она эмигрировала в Израиль, а затем переехала на Кипр. В социальных сетях певица не раз позволяла себе резкие высказывания о своей родине и оскорбляла россиян. На одно из таких заявлений отреагировал певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Подробности скандала между артистами в материале «Радио 1».

Пугачева оскорбительно выразилась о россиянах


В 2022 году Алла Пугачёва покинула Россию в спешном порядке. Сначала она переехала в Израиль, но, когда там начались военные действия, ей пришлось искать новое убежище. Артистку стали критиковать и называть предательницей, она в ответ на это нарекла своих недругов «рабами».

В марте 2024 года Алла Пугачёва заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию, комментируя слова Стаса Михайлова, который был уверен, что артисты, покинувшие страну, рано или поздно приползут на коленях.

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SHAMAN резко ответил Алле Пугачевой


SHAMAN (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Певец SHAMAN долгое время воздерживался от комментариев по поводу политической позиции Пугачевой. Но после её заявления о том, что «все нормальные люди уехали из России и возвращаться не собираются», он не смог остаться в стороне. В эфире шоу «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ певец резко ответил эмигрировавшей примадонне.

«Нормальные люди отсюда не уезжают. Народ России очень сердечный, очень открытый, душевный, но народ никогда не забудет и не простит предательства», — напомнил Ярослав.

Сам артист говорит, что не представляет своей жизни без России, и никогда даже не думал уехать куда-либо. Он не осуждает уехавших артистов, считая, что каждый сам волен выбирать свою судьбу.

«Я к ним никак не отношусь. У меня другой путь, что здесь выбирать? Я родился в России, я дома у себя нахожусь, почему я должен выбирать?» — заявил SHAMAN.

Знакомство SHAMANа с Пугачевой


В 2013 году Ярослав Дронов, еще не взявший псевдоним SHAMAN, участвовал в музыкальном телешоу «Фактор А», где председателем жюри была Пугачева. Она не отдала победу Дронову, выбрав другого конкурсанта. После его исключения из шоу молодой певец заявил: «Вы обо мне еще услышите!»

В недавнем обращении к своим критикам Пугачёва вспомнила эту фразу и отметила, что именно она просила SHAMAN произнести её.
«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хоть меня никто и не просит: „Вы обо мне еще услышите!“ Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — написала артистка в социальных сетях.

Однако недавно певец прокомментировал слова артистки в интервью программе «Культурный шок». Дронов пояснил, что фраза «Вы меня еще вспомните» была распространенной среди участников шоу «Фактор А», и он произнес её не по наставлению Аллы Пугачевой.

Пугачева помешала SHAMANу пробиться на сцену


Что касается утверждений о том, что Пугачева мешала SHAMANу пробиться на сцену, актер и режиссер Иван Охлобыстин в одном из недавних интервью заявил, что примадонна действительно преградила ему путь к победе на «Факторе А».
«Мне он очень нравится. Я помню его до того, как он стал SHAMAN. Кстати, Алла Пугачева выгнала SHAMAN с проекта», — сказал Охлобыстин. Он добавил, что Пугачева высоко оценила вокальные данные и музыкальный талант Дронова, но все же не позволила ему выиграть конкурс.


Как сейчас живет Пугачева


Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)
В настоящее время Алла Пугачева живет между двумя странами: она получила гражданство Израиля, но из-за нестабильной обстановки предпочитает находиться на Кипре. Паспорт этой страны артистка приобрела еще в 2017 году, когда купила там недвижимость.

«Спит в парике»: что произошло с Аллой Пугачевой и как она вынуждена скрывать страшный недуг от молодого Галкина*
«Спит в парике»: что произошло с Аллой Пугачевой и как она вынуждена скрывать страшный недуг от молодого Галкина*

Ее муж Максим Галкин* вынужден много путешествовать с гастролями, чтобы обеспечить семью. Комик, который до отъезда из России жил в достатке, теперь считает каждую копейку и принимает любые предложения о работе. На своих выступлениях он исполняет украинские песни и не отказывается проводить украинские свадьбы. Галкин*, родившийся в Подмосковье, считает Одессу своим родным городом.

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* Признан в РФ лицом, выполняющим функции иноагента
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Звезда «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова госпитализирована в Москве
SHOT: Раисе Рязановой понадобилась помощь медиков из-за проблем с сердцем
10 декабря 2024, 08:46

Фото: iStock/Iulianna Est

Актриса Раиса Рязанова попала в больницу из-за проблем с сердцем, которые могут привести к инфаркту. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Врачи диагностировали у артистки нарушение ритма сердца — синдром слабости синусового узла, из-за которого может остановиться сердце, а также случиться острый инфаркт.

Согласно информации канала, положение усложняет повышенное давление. На данный момент Рязановой назначили лечение, сейчас она восстанавливается дома.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили 4 млн рублей у актрисы Раисы Рязановой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Катя, ты дура!»: певицу Екатерину Семёнову обворовал строитель из Таджикистана, как артистка лишилась евро и драгоценностей
09 декабря 2024, 17:52

Певица Екатерина Семёнова (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Певица Екатерина Семёнова решила обновить интерьер кухни и обратилась для этого к профессиональному строителю. Однако вскоре она поняла, что не следовало доверять ключи от квартиры постороннему человеку, так как он злоупотребил её доверием. «Радио 1» подробнее расскажет о том, как мошенник обманул артистку.

Обворовал строитель


63-летняя певица давно мечтала обновить интерьер своей кухни. И вот, после развода с актёром Михаилом Церишенко, женщина решила сделать капитальный ремонт. Для этого она обратилась к молодому строителю из Таджикистана, которого ей порекомендовал знакомый.
Екатерина Семёнова (Фото: кадр из ток-шоу «Звезды сошлись»)

Артистка оплатила услуги специалиста и оставила ему ключи от своей квартиры. Но вскоре она поняла — поступок оказался большой ошибкой. В один из дней Семёнова обнаружила, что строитель вынес всё ценное из её дома.

В сейфе певицы хранились 1500 евро, 2000 долларов и 70 тысяч рублей, а в шкатулке — драгоценности.

«Ключевое здесь, что он таджик. Он забрал всё желтое и красное золото, а белое, которое я ношу… У меня лежал мой концертный браслет — 43 грамма белого золота — он не взял», — рассказала артистка в ток-шоу «Звезды сошлись».

Не обратилась в полицию


Только через три месяца после случившегося Семёнова узнала, что этого строителя приговорили к 8 годам тюрьмы. Однако сама певица не сообщала в полицию о происшествии, объяснив, что у неё не было времени на это.

Она также отметила, что за такую мелкую кражу ему вряд ли бы дали столь серьёзный срок.

В студии программы «Звезды сошлись» была актриса Татьяна Веденеева, которая осудила поступок Семёновой, считая его поспешным и необдуманным.

«Извини, Катя, но ты дура! Ты отдала ключ неизвестно кому, еще и оставила ключ около сейфа. Что ты сейчас жалуешься?» — сказала она.
Актриса Татьяна Веденеева (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Другие жертвы мошенников


Бари Алибасов-младший ранее сообщил о том, что стал жертвой мошенников. Сын продюсера приобрёл квартиру в Нижнем Новгороде, но позже объявилась прежняя владелица жилья и заявила, что злоумышленники вынудили её продать недвижимость.

Кроме того, в этом году Лариса Долина также стала жертвой мошенников. Под их давлением певица продала свою пятикомнатную квартиру в Москве и перевела через курьера более 200 миллионов рублей преступникам.

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Алкоголизм, смертельная болезнь и ранний уход: как жил и умирал актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин
09 декабря 2024, 15:06

Игорь Савочкин (Фото: скриншот фильма «Громовы» )

Игорь Савочкин — российский актер театра и кино, запомнившийся многим по картинам «Ночной дозор», «Домашний арест» и «Громовы». Актер умер на 58 году жизни 18 ноября 2021 года. О нелегкой жизни Игоря Савочкина и о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться в профессии, читайте в материале «Радио 1».

Актером быть не мечтал


Игорь Юрьевич появился на свет 14 мая 1963 года в селе Березовка, расположенном в Саратовской области. Маленький Игорь о карьере артиста даже не мечтал. Окончив школу, Савочкин поступил в сельскохозяйственный институт и получил диплом инженера. Так случилось, что когда Игорь учился на последнем курсе, знакомый семьи набирал группу в театральную студию. Тогда Савочкина уговорили заниматься актерским мастерством, а через 2 года он уже не представлял свое будущее без театра.

В 1991 году Савочкин получил второе образование и стал дипломированным актером. В том же году выпускника театрального ВУЗа пригласили играть в столичный театр «На досках». Так Игорь Юрьевич в 28 лет отправился покорять Москву.

Театр, кино и алкоголь


Игорь Савочкин и Александра Бледная (Фото:РИА Новости/Александр Вильф)

Москва город не простой и закрепиться в нем Савочкину было нелегко. Первое время он снимал вместе со своими знакомыми жилье в Переделкино. Актер много работал в театре, подрабатывал сторожем на кладбище, продавцом и таксистом. 90-е для всей страны были тяжелым временем и Игорь Юрьевич, как и многие другие, начал употреблять алкоголь. В какой-то момент употребление спиртного стало ежедневным и начались проблемы в театре. Актер опаздывал на репетиции и не справлялся с ролями.

Когда обстоятельства заставили актера выбирать между алкоголем и сценой, Савочкин выбрал сцену. Перестав прикладываться к бутылке, актер решил покорять кино. Первой картиной был «Троцкий». И пусть главных ролей в фильмографии Игоря Савочкина было не очень много, все герои в его исполнении запоминались зрителю.

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Личная жизнь


Со своей будущей супругой Екатериной Маракулиной Савочкин познакомился когда ему было 36 лет. Встреча произошла на съемках фильма «Наши 90-е» в Санкт-Петербурге. Екатерина Маракулина и Игорь Савочкин прожили вместе 20 лет. Актер очень любил свою жену. На протяжении всей совместной жизни между супругами сохранялись теплые отношения.

Неожиданная смерть актера


Накануне смерти 10 ноября Савочкин обращался в больницу из-за боли в спине. Актер планировал обследоваться и на следующий день вернуться домой. При обследовании выявилось неизлечимое онкологическое заболевание, врачи оставили Игоря в больнице. У актера произошла печеночная декомпрессия и 17 ноября 2021 года Игоря Савочкина не стало.

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«Это катастрофа»: зрители с сосисками и алкоголем чуть не сорвали концерт Лолиты
Лолита рассказала зрителях, превративших ее концерт в ад
09 декабря 2024, 14:06

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российская певица Лолита Милявская пожаловалась на пьяных зрителей на концерте в Москве, которые чуть не превратили мероприятие в ад. Ее слова приводит MK.RU.
Лолита рассказала, что на ее выступлении в российской столице было много пьяных людей, которые мешали ей и окружающим. По ее словам, в подобных случаях «концерт превращается в ад», не только для артиста, но и для других зрителей.

Она считает, что вина за это лежит на организаторах концерта, которые пропустили в зал людей в алкогольном опьянении.

«Эта катастрофа не только меня коснулась, а всех моих коллег. Мы за кулисами все обсуждали. Это безумие, когда люди сидят с сосисками, с пиццей и со спиртным у тебя в зале», — заключила артистка.

Она также добавил, что охрана с пьяными людьми справиться не могла.

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#люди
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«Искренне любила безумие»: суд расторг брак Седоковой с Янисом Тиммой
Starhit: суд расторг брак Седоковой с Янисом Тиммой без раздела имущества
09 декабря 2024, 14:06

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Певица Анна Седокова развелась со своим мужем-баскетболистом Янисом Тиммой, пишет Starhit.
Авторы уточнили, что суд расторгнул брак без раздела имущества. Кроме того, не было и каких-либо споров. По признанию исполнительницы, она «искренне любила свое безумие», а теперь, с ее же слов, разочаровалась и больше не поверит мужчинам. О причинах развода не сообщается.

«Благодаря этой любви я написала много красивых песен, которые заставляли чаще биться сердца сотен тысяч людей. Использовала это сумасшествие как топливо для своих песен», — сказала Седокова.

Развод селебрити состоялся в понедельник, 9 декабря, супруги были в браке четыре года.

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