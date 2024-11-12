Ксения Собчак впервые ответила на слухи об измене мужа: как Богомолов связан с виновницей развода Бондарчука Софией Синициной

Телеведущая Ксения Собчак (Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)
Отношения Собчак и Богомолова
В 2019 году свадьба Собчак и Богомолова стала предметом бурного обсуждения в СМИ, так как они прибыли на церемонию регистрации брака в ЗАГС на катафалке. Затем звёздная пара отправилась на венчание в церковь.
У супругов нет общих детей, но телеведущая призналась, что хотела бы снова стать матерью.
В этом году влюблённые отпраздновали деревянную свадьбу. В честь годовщины Собчак призналась, что она всё так же любит удивлять своего мужа.
«Пять лет вместе. И самое прекрасное, что мне хочется спустя эти пять лет тебя удивлять, делать сюрпризы, волноваться, понравится ли тебе», — сказала она.Кроме того, девушка призналась, что стоит им быть в разлуке даже несколько дней, они сразу начинают скучать друг по другу.
«Вот уже пять лет не можем отлепиться друг от друга», — подчеркнула телеведущая.
Константин Богомолов изменил Собчак
Летом 2024 года в СМИ и социальных сетях стали распространяться слухи о том, что Константин Богомолов изменяет Ксении Собчак с Софьей Синицыной — актрисой, ранее состоявшей в отношениях с Павлом Табаковым. Девушку даже начали обвинять в том, что она чуть не разрушила брак телеведущей.
В результате Синицына решила подогреть интерес к слухам довольно дерзким способом, опубликовав снимок, на котором она повторяет знаменитое пикантное фото Ксении Собчак с книгой. Для этого она выбрала роман Габриэля Гарсиа Маркеса «О любви и прочих бесах». Примечательно, что в это время Константин Богомолов ставил спектакль по произведению «Бесы» Достоевского.
Впрочем, слухи о предполагаемом романе так и не были официально подтверждены.
Предполагаемый роман Федора Бондарчука и Софьи Синициной
Согласно слухам, 57-летний Федор Бондарчук и 29-летняя Софья Синицина сблизились во время работы над сериалом «Чистые». Этот проект включает множество откровенных сцен, в том числе с участием молодой актрисы.
Известно, что у Софьи есть дочь по имени Мия, которая родилась от сына Олега Табакова. Хотя свадьбы с Павлом не состоялось, он активно участвует в жизни своей маленькой дочери.
Ксения Собчак про слухи об измене
В интервью для НТВ Собчак заявила, что больше не придаёт значения слухам о предполагаемых изменах её супруга, которые регулярно появляются в сети. Она пояснила, что не читает «желтую прессу» и уверила, что её отношения с мужем остаются крепкими.
«Отношения всегда меняются, но у нас они очень теплые. Вряд ли мы бы жили вместе, если бы они были у нас не доверительные», — сказала журналистка в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.Кроме того, выяснилось, что в их браке ревнивец как раз сам Константин. Именно по этой причине он часто звонит жене.
«Все преодолели и преодолеем, кроме невозможности быть друг без друга», — признался Богомолов.
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