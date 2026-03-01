КСИР объявил о начале наступательной операции против США и Израиля
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о начале «самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил» страны. Заявление прозвучало после подтверждения гибели верховного лидера республики Али Хаменеи.
Как сообщает гостелерадиокомпания Ирана, организация пообещала, что «рука мести иранского народа» не оставит убийц безнаказанными. После этого над мечетью имама Резы в Мешхеде водрузили черный «флаг траура», и появилась новость о назначении бригадного генерала Ахмада Вахиди новым главнокомандующим КСИР.
Ранее гостелерадиокомпания подтвердила смерть верховного лидера Ирана Хаменеи. Политик погиб в своей резиденции на рабочем месте в результате авиаудара Израиля.
