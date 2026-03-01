01 марта 2026, 03:28

Al Jazeera: восемь человек пострадали при падении иранской ракеты в Катаре

Фото: iStock/Fahd Khan

Иранская ракета ударила по Катару, в результате чего пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом 1 марта пишет Al Jazeera.