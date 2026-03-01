Восемь человек пострадали при падении иранской ракеты в Катаре
Иранская ракета ударила по Катару, в результате чего пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом 1 марта пишет Al Jazeera.
Министерство внутренних дел Катара разместило официальное обращение в соцсети Х, призвав граждан, резидентов и гостей страны оставаться дома, избегать нахождения у окон и в открытых местах. Ведомство также рекомендовало воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости до отмены воздушной угрозы.
В тот же день появилась информация о том, что Иран нанес 65 ракетных ударов по объектам Министерства обороны Катара.
Ранее в Дубае туристов начали эвакуировать из отелей после объявления угрозы очередной атаки со стороны Ирана. Людей выводили из гостиниц в подземные паркинги, которые используются в качестве укрытий.
Читайте также: