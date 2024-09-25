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Кто главный: политолог указал на соперничество Украины и Польши и важное решение США

Политолог Жарихин: Украина и Польша ждут решения США о том, кто из них главный
25 сентября 2024, 12:38
Фото: iStock/PromesaArtStudio

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Отношения между Украиной и Польшей зависят от решения США по поводу того, кто из них главный. Об этом заявил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, слова которого приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что отношения Киева и Варшавы носят, скорее, «ревностный» характер. Страны, по его словам, ревнуют друг друга к США и пытаются получить статус «любимой жены». Однако серьёзных столкновений внутри этого «гарема» вряд ли стоит ждать.

Жарихин также добавил, что Польша просчиталась, полагая, что США будут управлять Украиной с её помощью, а самостоятельно.



Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киеву следует учитывать своё прошлое в годы Второй мировой войны, в том числе коллаборационизм с нацистской Германией и участие в Холокосте.

Также он подчеркнул важность заинтересованности Украины во взаимопонимании с Польшей во всех вопросах, включая исторические.

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#отношения
Правительство Словакии получило конверт с пулей, адресованный премьер-министру Фицо
В Словакии получили конверт с пулей, адресованный премьер-министру Фицо
25 сентября 2024, 11:56

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Канцелярия правительства Словакии получила конверт на имя премьер-министра страны Роберта Фицо, в котором лежала пуля. Об этом сообщает портал Plus 7 dní.
Отмечается, что канцелярия во время проверки почты, предназначенной Фицо, наткнулась на конверт, который привлёк внимание сотрудников. Проверив его на рентгене, они обнаружили, что внутри лежит патрон.

В настоящее время этим инцидентом занимается полиция.

Напомним, что 15 мая этого года на Фицо было совершено покушение. Неизвестный выстрелил в него на выездном заседании правительства Словакии в городе Гандлова. Премьер был ранен и длительное время проходил лечение. Полицейским удалось оперативно установить личность стрелка. Им оказался писатель Юрай Цинтула, которого отправили в СИЗО.

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#словакия
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#опасность
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Проект об ответственности за пропаганду «чайлдфри» внесут в Госдуму 25 сентября
Аиткулова: проект об ответственности за пропаганду чайлдфри внесут в ГД в среду
25 сентября 2024, 11:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

Соавтор проекта, депутат ГД Эльвира Аиткулова заявила, что законопроект об ответственности за пропаганду идеологии «чайлдфри» внесут в Госдуму в среду, 25 сентября. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что данный законопроект разрабатывался совместно с депутатами фракции «Единая Россия». По словам Аиткуловой, закон будет предусматривать ответственность в отношении тех, кто распространяет информацию, «формирующую установку на бездетность».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о штрафах за пропаганду движения чайлдфри. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне.

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#выбор
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Руководство немецкой партии «Зелёные» в полном составе уходит в отставку
25 сентября 2024, 11:31

Фото: iStock/photosvit

Руководство немецкой партии «Зелёные» в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает издание Focus.
Отмечается что в среду состоится пресс-конференция, во время которой члены партии назовут причины такого решения.

Ранее сообщалось, что социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца опережает правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах в Бранденбурге. При этом отмечалось, что партии-партнёры СДПГ по правящей на федеральном уровне коалиции «Зелёные» и свободные либералы (СвДП) могут вовсе не попасть в парламент из-за того, что им прогнозируют итоговый результат на не выше 5% голосов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#политика
#олаф шольц
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Трамп отказался встретиться с Зеленским во время его визита в США
AP: Трамп не планировал встречу с Зеленским во время его визита на ГА ООН
25 сентября 2024, 11:04

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе его визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.
По данным анонимного источника издания, встреча Трампа и Зеленского изначально не планировалась, несмотря на уговоры последнего.

Ранее агентство Reuters писало, что Зеленскому не удалось добиться встречи с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент находится в Нью-Йорке, где проходят мероприятия недели высокого уровня Генассамблеи ООН. От России на неё отправились глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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#дональд трамп
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#встреча
#политика
#сша
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«Бог милует»: Захарова надеется, что не встретится с Зеленским в штаб-квартире ООН
Захарова надеется, что не увидится с Зеленским в штаб-квартире ООН
25 сентября 2024, 10:53

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что не встретит президента Украины Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
Отвечая на вопрос журналистов радио Sputnik о том, что она будет делать, если случайно встретит украинского президента на полях Генассамблеи ООН, она выразила надежду, что «Бог милует».

Напомним, что Захарова вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым находится в Нью-Йорке на мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Там же сейчас находится президент Украины Владимир Зеленский.

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#мария захарова
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#владимир зеленский
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#оон
#встреча
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Запад запретит Украине идти на справедливые переговоры с Россией, заявил Лавров
Лавров: Запад не даст Украине пойти на справедливые переговоры с Россией
25 сентября 2024, 10:41

Фото: сайт Кремля

Запад не позволит Украине пойти на справедливые выборы с Россией на принципах Устава ООН. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что пришедшая в результате госпереворота на Украине власть сразу сообщила о своём намерении запретить русский язык, они не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию.

Именно на этом основываются причины, по которым Запад не может заставить Украину пойти на справедливые переговоры с учётом принципов Устава ООН.

Ранее глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия непременно одержит победу в конфликте, который развязал Запад руками украинцев. По его словам, другого языка западные страны не понимают.

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#переговоры
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Матвиенко переизбрали председателем Совфеда РФ
25 сентября 2024, 10:32

Фото: сайт Кремля

Сенаторы единогласно переизбрали Валентину Матвиенко председателем Совета Федерации РФ на четвёртый срок.
Отмечается, что назначение Матвиенко на пост председателя верхней палаты парламента прошло на пленарном заседании в среду.

Эту должность политик занимает с 2011 года. В этом году она переподтвердила свои полномочия.

Ранее вступивший после сентябрьских выборов в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вновь наделил Матвиенко полномочиями представителя исполнительной власти региона в Совфеде.

Ранее сообщалось, что Матвиенко получила Орден Кадырова в ходе Всероссийского женского форума в Грозном.

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#россия
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Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению конфликта на Украине
Эрдоган дал Зеленскому обещания по прекращению боёв на Украине и зерновой сделке
25 сентября 2024, 10:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена принять усилия для возобновления зерновой сделки и прекращения огня на Украине. Об этом он сообщил в ходе переговоров с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
Отметим, что встреча прошла в «Турецком доме» в Нью-Йорке, куда лидеры прибыли для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН.

В ходе встречи Эрдоган и Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество между Турцией и Украиной, ход конфликта, а также вопросы региональной и международной повестки.

Турецкий президент отметил, что Турция всегда верила в возможность завершения конфликта между Россией и Украиной путём диалога, «защитив территориальную целостность и суверенитет» страны. Он добавил, что Анкара продолжает прилагать все необходимые для достижения данной цели усилия.

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#конфликт
#зерновая сделка
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«Хезболла» заявила о ракетном ударе по командному пункту «Моссад» у Тель-Авива
25 сентября 2024, 09:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Ливанское движение «Хезболлах» заявило, что осуществило запуск ракеты по командному пункту израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию ряда лидеров движения и взрывы пейджеров в Ливане. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в социальных сетях.
Согласно информации движения, запуск был осуществлен в 06.30 утра. По данным ливанского телевидения, «Хезболлах» впервые использовало дальнобойную баллистическую ракету «Кадер-1».

Иные подробности в настоящее время не сообщаются.

Напомним, в понедельник, 23 сентября, генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название «Стрелы севера». С прошлой недели израильские Военно-воздушные силы осуществляют массированные удары по объектам движения «Хезболлах» в различных районах Ливана.

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#ливан
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