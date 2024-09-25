Кто главный: политолог указал на соперничество Украины и Польши и важное решение США

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Отношения между Украиной и Польшей зависят от решения США по поводу того, кто из них главный. Об этом заявил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, слова которого приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что отношения Киева и Варшавы носят, скорее, «ревностный» характер. Страны, по его словам, ревнуют друг друга к США и пытаются получить статус «любимой жены». Однако серьёзных столкновений внутри этого «гарема» вряд ли стоит ждать.
Жарихин также добавил, что Польша просчиталась, полагая, что США будут управлять Украиной с её помощью, а самостоятельно.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киеву следует учитывать своё прошлое в годы Второй мировой войны, в том числе коллаборационизм с нацистской Германией и участие в Холокосте.
Также он подчеркнул важность заинтересованности Украины во взаимопонимании с Польшей во всех вопросах, включая исторические.
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Жарихин также добавил, что Польша просчиталась, полагая, что США будут управлять Украиной с её помощью, а самостоятельно.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киеву следует учитывать своё прошлое в годы Второй мировой войны, в том числе коллаборационизм с нацистской Германией и участие в Холокосте.
Также он подчеркнул важность заинтересованности Украины во взаимопонимании с Польшей во всех вопросах, включая исторические.
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Анастасия Чинкова