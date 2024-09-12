Пранкеры Вован и Лексус вытянули неожиданные слова про Украину от главы МИД Польши

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые связались с ним под видом украинского экс-президента Петра Порошенко, заявил, что у Варшавы нет желания защищать Украину. Видео беседы с министром пранкеры опубликовали в своем телеграм-канале.
«Все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться, все может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое», — ответил он вопрос, готовы ли поляки защищать Украину.Сикорский добавил, что сейчас активно обсуждается инициатива об уничтожении российских ракет над Украиной с территории Польши, но даже там все далеко от какого-либо консенсуса, «весьма и весьма спорно».
«И на этот счет нет никакого согласия, потому что это означало бы вступление в войну», — отметил министр.Он также заявил, что Польша может подготовить для Украины пару бригад в 2024 или 2025 году, но польские солдаты никогда не зайдут на территорию Украины.
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