Кто посмеётся последним: Журналистка Рей подаст в суд на жену Макрона Брижит

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Журналистка Наташа Рей, назвавшая жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит мужчиной, подаст в суд на первую леди. Ранее она сама была осуждена за высказывания о гендерной принадлежности супруги главы государства.
Об этом РИА Новости рассказал адвокат журналистки Франсуа Данглеан, назвав приговор апелляционного суда Кана мошенническим. Жалоба судье в Париже будет направлена прямо против Брижит Макрон-Тронье, против ее брата Жана-Мишеля Тронье, против их адвоката и против трех судей, которые сфальсифицировали процесс — тех лиц, которым удалось добиться осуждения Рей, уточнил собеседник агентства.
Напомним, её приговорили к выплате штрафа в размере 13,5 тысяч евро за публикацию материалов о том, что нынешняя первая леди Франции по половой принадлежности от рождения должна была быть джентльменом, а уж под каким номером — теперь останется неизвестным, раз гендер был изменён.
Кроме того, адвокаты француженки, называющей себя независимой журналисткой, намерены обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По словам Данглеана, их апелляция была отклонена в суде Кана без всяких объяснений.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Наташа Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Эммануэля Макрона по имени Брижит, впоследствии ставшая его супругой, была рождена мужчиной и звали его раньше Жан-Мишель.
Ранее из-за юридических преследований на родине журналистка попросила политического убежища в России.
Читайте также:
Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в России
Смена пола и любовь к несовершеннолетним юношам: шокирующие подробности о семье Макронов всплыли в сенсационном расследовании
В США обвиняют президента Франции в том, что он женат на трансгендере
Напомним, её приговорили к выплате штрафа в размере 13,5 тысяч евро за публикацию материалов о том, что нынешняя первая леди Франции по половой принадлежности от рождения должна была быть джентльменом, а уж под каким номером — теперь останется неизвестным, раз гендер был изменён.
Кроме того, адвокаты француженки, называющей себя независимой журналисткой, намерены обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По словам Данглеана, их апелляция была отклонена в суде Кана без всяких объяснений.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Наташа Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Эммануэля Макрона по имени Брижит, впоследствии ставшая его супругой, была рождена мужчиной и звали его раньше Жан-Мишель.
Ранее из-за юридических преследований на родине журналистка попросила политического убежища в России.
Читайте также:
Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в России
Смена пола и любовь к несовершеннолетним юношам: шокирующие подробности о семье Макронов всплыли в сенсационном расследовании
В США обвиняют президента Франции в том, что он женат на трансгендере
Александр Бойцов