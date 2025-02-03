Журналистка, называющая жену Макрона мужчиной, попросила убежище в России

Эммануэль Макрон с супругой Брижит (Фото: kremlin.ru)
Журналистка Наташа Рей, утверждающая, что жена президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, попросила политического убежища в РФ. Об этом написал ее адвокат Франсуа Данглеан в социальной сети Х.
Защитник не сообщил, был ли подан официальный запрос и в какое именно ведомство. По словам Данглеана, Рей в течение трех лет проводила углубленное расследование, чтобы проверить официальную биографию супруги действующего французского президента.
Напомним, в декабре 2021 года журналистка Наташа Рей опубликовала видео, в котором заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди Франции Брижит Макрон. По ее словам, школьная учительница Макрона Брижит на самом деле родилась мужчиной, которого зовут Жан-Мишель.
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Напомним, в декабре 2021 года журналистка Наташа Рей опубликовала видео, в котором заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди Франции Брижит Макрон. По ее словам, школьная учительница Макрона Брижит на самом деле родилась мужчиной, которого зовут Жан-Мишель.
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Екатерина Коршунова