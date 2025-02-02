Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон (Фото: РИА Новости/ Ирина Калашникова )
Брижит Мари-Клод Макрон – супруга Эммануэля Макрона, часть жизни посвятившая преподавательской деятельности в области французского и латинского языков, первая леди Франции скрывает от общественности операцию по смене пола*.
Такое заявление сделала журналистка Кэндис Оуэнс в первой части своего расследования. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Кэндис Эмбер Оуэнс (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Кэндис Эмбер Оуэнс — активистка и публицист консервативных взглядов, 25 января этого года заявила общественности о намерении обнародовать информацию, подтверждающую, что Брижит, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, при рождении была мужчиной.
За подобное заявление журналистка получала угрозы от юристов Елисейского дворца на 100 страницах и хакерские атаки на ее веб-сайт, но 1 февраля материалы расследования о Брижит Макрон под названием «Становясь Брижит» были представлены широкой публике.
По версии Оуэнс, «женой» Макрона является родной брат Брижит Жан-Мишель Тронье, осуществивший операцию по смене пола*, сама же Бриджит, по утверждению журналистки, пропала без вести в 1961 году. Результаты расследования Оуэнс опубликованы на YouTube-канале журналистки.
Бриджит Макрон (Фото: РИА Новости/ Ирина Калашникова)
В основе разоблачения Оуэнс лежат два ключевых аргумента: отсутствие детских снимков первой леди Франции и видеозаписи, сделанной в 1977 году. Журналистка считает, что в свободном доступе нет достоверных фотографий первой леди. Она считает, что некоторые из немногочисленных изображений Брижит Макрон в юности могут быть фальшивыми. Кроме того, у жены Макрона нет ни одной совместной фотографии со своим братом, что лишний раз указывает на сокрытие подмены личности.
В подтверждение своих слов Оуэнс предоставила видеозапись, сделанную в 1977 году, на которой человек, идентифицировавший себя как трансгендер* Вероника, давал интервью для телевидения. Анализ записи голоса Вероники и голоса Брижит Макрон позволяет предположить, что они принадлежат одному и тому же человеку.
Основная цель исследования Оуэнс — привлечь внимание к личностям, находящимся у власти во Франции, и их окружению. На видео Эмбер рассказала о том, как развивались отношения президента Франции и его супруги Брижит. По словам журналистки, семейная жизнь Макрона сопровождается скандалами, «связанными с педофилией и трансгендерностью*, инцестом и сексуальными извращениями».
В словах журналистки есть явный подтекст на любовь к несовершеннолетним юношам в лице Макрона. Но эта история с несовершеннолетним, можно сказать, закончилась благополучно, в 2007 году Эммануэль и Бриджит сыграли свадьбу. На тот момент Макрону было 30 лет, а его новоиспеченной супруге — 54.
Оформление Елисейского дворца (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Стоит отметить, что все утверждения Оуэнс не голословны. В 2021 году выяснилось, что ковёр, который Брижит использовала для оформления Елисейского дворца, был создан художником Клодом Леку. Позже его обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. А на президентском портрете Эммануэль Макрон изображён с книгой Андре Жида — самопровозглашённого педофила. Жид давно открыто заявляет общественности о своих сексуальных отношениях с мальчиками* Северной Африки.
Венец всего — открытие Олимпийских игр 2024 года, которое многие предпочли бы стереть из памяти. Церемония, в которой участвовали трансвеститы*, была воспринята общественностью как дьявольская пародия на Тайную вечерю. Художественного руководителя церемонии и пиарщика ЛГБТ* Томаса Жолли лично выбирала Брижит Макрон, что лишний раз подчеркивает ее неравнодушие к этому вопросу.
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Обнаружила доказательства подмены личности
Кэндис Эмбер Оуэнс (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Кэндис Эмбер Оуэнс — активистка и публицист консервативных взглядов, 25 января этого года заявила общественности о намерении обнародовать информацию, подтверждающую, что Брижит, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, при рождении была мужчиной.
«Я бы поставила всю свою профессиональную репутацию на тот факт, что Брижит Макрон на самом деле мужчина», — заявила Оуэнс в начале своего видео.
За подобное заявление журналистка получала угрозы от юристов Елисейского дворца на 100 страницах и хакерские атаки на ее веб-сайт, но 1 февраля материалы расследования о Брижит Макрон под названием «Становясь Брижит» были представлены широкой публике.
«Я думаю, что они сильно испугались, что правда выйдет наружу. Ведь не может ложь оправдать такую панику», — утверждает журналистка.
По версии Оуэнс, «женой» Макрона является родной брат Брижит Жан-Мишель Тронье, осуществивший операцию по смене пола*, сама же Бриджит, по утверждению журналистки, пропала без вести в 1961 году. Результаты расследования Оуэнс опубликованы на YouTube-канале журналистки.
На чем строится разоблачение
Бриджит Макрон (Фото: РИА Новости/ Ирина Калашникова)
В основе разоблачения Оуэнс лежат два ключевых аргумента: отсутствие детских снимков первой леди Франции и видеозаписи, сделанной в 1977 году. Журналистка считает, что в свободном доступе нет достоверных фотографий первой леди. Она считает, что некоторые из немногочисленных изображений Брижит Макрон в юности могут быть фальшивыми. Кроме того, у жены Макрона нет ни одной совместной фотографии со своим братом, что лишний раз указывает на сокрытие подмены личности.
В подтверждение своих слов Оуэнс предоставила видеозапись, сделанную в 1977 году, на которой человек, идентифицировавший себя как трансгендер* Вероника, давал интервью для телевидения. Анализ записи голоса Вероники и голоса Брижит Макрон позволяет предположить, что они принадлежат одному и тому же человеку.
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Скандалы семьи Макрон вокруг педофилии и трансгендерности*
Основная цель исследования Оуэнс — привлечь внимание к личностям, находящимся у власти во Франции, и их окружению. На видео Эмбер рассказала о том, как развивались отношения президента Франции и его супруги Брижит. По словам журналистки, семейная жизнь Макрона сопровождается скандалами, «связанными с педофилией и трансгендерностью*, инцестом и сексуальными извращениями».
«Вам придется признать, что ее история любви с Эммануэлем Макроном совершенно неприглядна. Она началась, когда она, 39-летняя учительница драмы в школе Ла-Провиденс, увидела выступление 14-летнего мальчика Эммануэля в пьесе», — утверждает Оуэнс.
В словах журналистки есть явный подтекст на любовь к несовершеннолетним юношам в лице Макрона. Но эта история с несовершеннолетним, можно сказать, закончилась благополучно, в 2007 году Эммануэль и Бриджит сыграли свадьбу. На тот момент Макрону было 30 лет, а его новоиспеченной супруге — 54.
Оформление Елисейского дворца (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Стоит отметить, что все утверждения Оуэнс не голословны. В 2021 году выяснилось, что ковёр, который Брижит использовала для оформления Елисейского дворца, был создан художником Клодом Леку. Позже его обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. А на президентском портрете Эммануэль Макрон изображён с книгой Андре Жида — самопровозглашённого педофила. Жид давно открыто заявляет общественности о своих сексуальных отношениях с мальчиками* Северной Африки.
Венец всего — открытие Олимпийских игр 2024 года, которое многие предпочли бы стереть из памяти. Церемония, в которой участвовали трансвеститы*, была воспринята общественностью как дьявольская пародия на Тайную вечерю. Художественного руководителя церемонии и пиарщика ЛГБТ* Томаса Жолли лично выбирала Брижит Макрон, что лишний раз подчеркивает ее неравнодушие к этому вопросу.
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* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
Елена Генералова