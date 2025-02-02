В США обвиняют президента Франции в том, что он женат на трансгендере

Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Журналистка Кэндис Оуэнс разместила на своем YоuTube-канале первую часть анонсированного расследования. Оно посвящено доказательству того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.
По утверждению представительницы СМИ, женой президента страны является урожденный Жан-Мишель Тронье, присвоивший себе личность девушки, в то время как сама Брижит пропала без вести в 1961.
В доказательство своей гипотезы она привела видео от 1977 года. На записи трансгендер, представившийся Вероникой, давал интервью. С точки зрения журналистки, голос на записи и голос Брижит идентичны.
Впервые репортер поддержала теорию о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной, в марте 2024 года. Тогда она сослалась на расследование своей коллеги Наташи Рей, которое было опубликовано во французском журнале Faits et Documents перед выборами во Франции 2022 года.
Рей утверждала: Брижит появилась на свет мужчиной, его звали Жан-Мишель Тронье. Эта идея была быстро подхвачена последователями конспирологических теорий и крайне правыми. После этого первая леди Франции подала иск о клевете на журналистку. Вероятно, американке стоит ждать того же.
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В доказательство своей гипотезы она привела видео от 1977 года. На записи трансгендер, представившийся Вероникой, давал интервью. С точки зрения журналистки, голос на записи и голос Брижит идентичны.
Впервые репортер поддержала теорию о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной, в марте 2024 года. Тогда она сослалась на расследование своей коллеги Наташи Рей, которое было опубликовано во французском журнале Faits et Documents перед выборами во Франции 2022 года.
Рей утверждала: Брижит появилась на свет мужчиной, его звали Жан-Мишель Тронье. Эта идея была быстро подхвачена последователями конспирологических теорий и крайне правыми. После этого первая леди Франции подала иск о клевете на журналистку. Вероятно, американке стоит ждать того же.
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Александр Бойцов