Названо условие, при котором Россия подпишет мирное соглашение с Украиной

26 ноября 2025, 12:56

Депутат Шеремет: Россия не подпишет мирный план до проведения выборов на Украине

Фото: iStock/FabrikaCr

Россия не подпишет мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта до проведения выборов на Украине. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.





Он подчеркнул, что на текущий момент перед Москвой стоят две приоритетные задачи: освободить украинский народ и обеспечить ему проведение конституционных выборов президента.





«Только после избрания всенародно поддерживаемого украинского лидера можно сесть с ним за стол переговоров для подписания долгосрочного мирного соглашения, которое предлагает США, учитывающее интересы обеих сторон», — отметил депутат.