Названо условие, при котором Россия подпишет мирное соглашение с Украиной

Депутат Шеремет: Россия не подпишет мирный план до проведения выборов на Украине
Фото: iStock/FabrikaCr

Россия не подпишет мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта до проведения выборов на Украине. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.



Он подчеркнул, что на текущий момент перед Москвой стоят две приоритетные задачи: освободить украинский народ и обеспечить ему проведение конституционных выборов президента.

«Только после избрания всенародно поддерживаемого украинского лидера можно сесть с ним за стол переговоров для подписания долгосрочного мирного соглашения, которое предлагает США, учитывающее интересы обеих сторон», — отметил депутат.

Шеремет добавил, что американский мирный план по урегулированию украинского конфликта неосуществим. Зеленский занимает свой пост незаконно, поэтому его подпись не будет иметь юридической силы, заключил парламентарий.
Екатерина Коршунова

