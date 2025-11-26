26 ноября 2025, 13:33

Фото: iStock/sandsun

Западные страны, объединённые в так называемую «коалицию желающих», продолжают поддерживать Украину, однако добиться победы над Россией им не удастся. Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов.





В интервью NEWS.ru он отметил, что авантюра вокруг украинского конфликта близка к логическому завершению. В качестве символического подтверждения он отметил реакцию премьер-министра Албании Эди Рамы, который, по словам Климова, во время выступления президента Украины Владимира Зеленского схватился за голову.





«Я привык судить о политических событиях не потому кто, что и где закрывает, а по реальным и конкретным фактам. Они говорят, что вся эта украинская авантюра подходит к концу. Чтобы страны «коалиции желающих» там не вытворяли, но их целей по победе над РФ достичь невозможно», — подчеркнул эксперт.