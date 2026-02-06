Куба готовится к всеобщей мобилизации
Население Кубы готовят к мобилизационным мероприятиям. Об этом газете «Известия» сообщил посол России в республике Виктор Коронелли.
Кубинские власти всерьез обеспокоились нарастающей угрозой со стороны США. Агрессивная риторика Вашингтона вынуждает Гавану разрабатывать план возможного введения военного положения.
«Регулярно проводятся военные учения, ведется подготовка гражданского населения на случай мобилизации, Куба к обороне готова», – сказал посол.30 января президент Дональд Трамп заявил, что Куба угрожает национальной безопасности США. По его словам, страна больше не получит, ни денег, ни нефти, которые поставляли из Венесуэлы.