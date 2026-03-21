США изучают варианты сухопутного вторжения в Иран
Американская администрация анализирует несколько сценариев проведения ограниченной наземной операции на территории Ирана. Об этом сообщает NBC News.
По его сведениям, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) изучает возможность размещения американских военных в иранских портах, либо на небольших островах в Персидском заливе, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Также планируется операция по изъятию высокообогащенного урана с целью нейтрализации потенциальных угроз в сфере ядерного распространения.
Как утверждает издание, еще одним вариантом может стать захват нефтяных объектов Исламской Республики. Таким образом Вашингтон хочет воздействовать на экономику Ирана.
Согласно информации источников NBC News, ни один из рассматриваемых сценариев не предполагает крупномасштабного развертывания войск. Однако даже ограниченная отправка сухопутных сил в Иран будет сопряжена с высоким уровнем риска и недовольством в обществе.
