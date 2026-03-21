США временно разрешили продажу иранской нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке
США выпустили генеральную лицензию, разрешающую доставку и продажу иранской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда до 20 марта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского Минфина.
Согласно условиям документа, проведение таких операций допускается в течение месяца. Срок действия разрешения истекает в полночь 19 апреля. В указанный период разрешено осуществлять финансовые транзакции, необходимые для обеспечения безопасной швартовки и стоянки танкеров, поддержания работы экипажей, ремонта судов и устранения возможных экологических последствий. Кроме того, под действие лицензии попадают и сопутствующие услуги, связанные с транспортировкой углеводородов.
Глава Минфина США Скотт Бессент оценил потенциальный эффект от нововведения. По его прогнозам, благодаря выданной лицензии на мировой рынок в короткие сроки может поступить около 140 млн баррелей иранской нефти. Это решение способно оказать заметное влияние на баланс предложения на глобальном энергетическом рынке в ближайший период, считает он.
