Кубилюс: Европе нужно перестать ждать инициативу США по Украине

02 декабря 2025, 14:58

Фото: iStock/Photoboyko

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна преодолеть психологическую установку на ожидание действий США в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, континенту важно самостоятельно продвигать свои инициативы, а не полагаться на американские планы.





Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК вместе с «коалицией желающих» продолжает работу над европейским планом по окончанию конфликта. Документ был опубликован в СМИ спустя несколько дней после американской версии.





«Возможно, нам нужно преодолеть своего рода психологические барьеры, в том плане, что обычно мы ждем, пока какие-нибудь планы не появятся у Вашингтона», — отметил Кубилюс в интервью Euronews.