ТАСС: предполагаемый самолет Уиткоффа приземлился в Москве
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, предположительно, прилетел в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей авиации.
Напомним, в этот вторник, 2 декабря, он должен встретиться в Кремле с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского урегулирования.
«Самолет, на борту которого <…> находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, приземлился в Москве», — говорится в сообщении.Ранее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Уиткоффа должны начаться примерно в 17:00. Ожидается, что они пройдут без широкого медийного освещения.