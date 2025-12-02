ТАСС: предполагаемый самолет Уиткоффа приземлился в Москве

02 декабря 2025, 14:11

Фото: iStock/rebius

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, предположительно, прилетел в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей авиации.





Напомним, в этот вторник, 2 декабря, он должен встретиться в Кремле с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского урегулирования.

«Самолет, на борту которого <…> находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, приземлился в Москве», — говорится в сообщении.