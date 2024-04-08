Кучма отказался называть Россию и Украину братскими народами

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Россия и Украина были братскими народами, но по вине Москвы стали врагами. Такое заявление сделал бывший украинский президент Леонид Кучма в интервью японскому изданию Kyodo.
Журналист отметил, что россиян и украинцев традиционно считают братскими народами. На это Кучма привёл библейский сюжет о Каине и Авеле. Он подчеркнул, что у Украины «больше нет брата», назвав Россию Каином.
Кучма подчеркнул, что хуже предательства ситуация, когда брат становится врагом. Ответственность за это он возложил на президента России Владимира Путина.
Также бывший президент республики подчеркнул, что Киев стремился наладить отношения с Москвой, сделать их дружескими и равноправными. Однако сейчас это «звучит как абсурд». По его словам, Россия «делит всех на врагов и вассалов».
Ранее российский лидер назвал конфликт на Украине противостоянием одного народа.
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Кучма подчеркнул, что хуже предательства ситуация, когда брат становится врагом. Ответственность за это он возложил на президента России Владимира Путина.
Также бывший президент республики подчеркнул, что Киев стремился наладить отношения с Москвой, сделать их дружескими и равноправными. Однако сейчас это «звучит как абсурд». По его словам, Россия «делит всех на врагов и вассалов».
Ранее российский лидер назвал конфликт на Украине противостоянием одного народа.
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Анастасия Чинкова