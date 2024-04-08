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Кучма отказался называть Россию и Украину братскими народами

Кучма: РФ и Украина были братскими народами, но по вине Москвы стали врагами
08 апреля 2024, 15:39
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Россия и Украина были братскими народами, но по вине Москвы стали врагами. Такое заявление сделал бывший украинский президент Леонид Кучма в интервью японскому изданию Kyodo.
Журналист отметил, что россиян и украинцев традиционно считают братскими народами. На это Кучма привёл библейский сюжет о Каине и Авеле. Он подчеркнул, что у Украины «больше нет брата», назвав Россию Каином.

Кучма подчеркнул, что хуже предательства ситуация, когда брат становится врагом. Ответственность за это он возложил на президента России Владимира Путина.



Также бывший президент республики подчеркнул, что Киев стремился наладить отношения с Москвой, сделать их дружескими и равноправными. Однако сейчас это «звучит как абсурд». По его словам, Россия «делит всех на врагов и вассалов».

Ранее российский лидер назвал конфликт на Украине противостоянием одного народа.

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#украина
#россия
#страны
#конфликт
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Президент Польши Дуда прокомментировал возможность войны с Россией
Президент Польши Дуда не видит предпосылок для скорого нападения России
08 апреля 2024, 16:06

Фото: iStock/delray77

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия пока не собирается нападать на его страну. Такое заявление он сделал в интервью Dziennik Gazety Prawnej.
«Нельзя сказать, что угрозы вообще нет. Но есть ли реальное предзнаменование (нападения – ред.)? Нет», — считает Дуда.

При этом, по его словам, Варшава может противостоять агрессии со стороны России, однако добавил, что для этого необходимо усилить оборону.

Ранее Дуда заявлял, что Польша слишком сильна, поэтому Россия вряд ли осмелится напасть на неё. Говоря о вероятности начала военного столкновения Польши и России, политик подчеркнул, что не верит в это. По его словам, нападают на слабые страны, которые можно легко победить, но Польша далеко не такая.

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#россия
#президент
#страны
#польша
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Во Франции заявили о невозможности победы Украины в конфликте
Евродепутат от Франции Мариани: Киев не сможет победить в конфликте
08 апреля 2024, 14:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани считает, что у Киева нет шансов одержать победу в конфликте с Россией. Об этом он рассказал в эфире телеканала LCI.
«Сегодня меня интересует скорейшее установление мира», — подчеркнул Мариани.

Он пояснил, что является одним из тех, кто не верит в возможность Киева победить в противостоянии с Москвой. Французский политик также добавил, что ВСУ в ближайшие месяцы продолжат отступать.

При этом президент Финляндии Александер Стубб заявил, что считает продолжение боевых действий на Украине единственным способом добиться мира в этом противостоянии. По его словам, на сегодняшний день мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться. Стубб отметил, что граждане Украины сильно устали от затянувшихся боевых действий.


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#президент
#всу
#кадыров
#солдат
#переговоры
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Советник Трампа назвал фейком план окончания конфликта путём давления на Киев
08 апреля 2024, 13:32

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Советник бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал недостоверными сведения о наличии у экс-главы государства плана по окончанию конфликта на Украине путём давления на Киев. Об этом сообщает издание New York Post.
Миллер подчеркнул, что все подобные заявления являются фейком, выдуманным журналистами.

Также он отметил, что Трамп является единственным, кто говорит о завершении конфликта на Украине. В то время как нынешний президент Джо Байден, наоборот, говорит о его продолжении.

Ранее издание The Washington Post сообщило о плане Трампа по окончанию украинского конфликта. В частных разговорах экс-президент якобы обещал оказать давление на киевские власти, чтобы они уступили Крым и Донбасс в пользу России.

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#дональд трамп
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#сша
#украина
#конфликт
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Песков рассказал о новой опасности у границ России
Песков: отправка солдат ФРГ в Литву создаёт опасность у российских границ
08 апреля 2024, 13:14

Фото: сайт Кремля

Россия вынуждена будет подготовить специальные меры по обеспечению безопасности в случае отправки солдат ФРГ в Литву и создания военной базы к 2027 году. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что такие действия западных стран вблизи с границей России создают очаги опасности. В кремле негативно относятся к подобных шагам Германии, отметил Песков.

По его словам, все действия властей западных государств направлены на нагнетание напряжённости создание очагов опасности для России на её государственной границе. Это не может остаться без внимания и требует принятия соответствующих мер для обеспечения собственной безопасности.

Ранее глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил о прибытии на место службы первой бригады Бундесвера, состоящей из порядка 20 военных.

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#дмитрий песков
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#литва
#россия
#граница
#опасность
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Путин заслушал доклад главы МЧС о паводках и дал поручение
Путин заслушал доклад главы МЧС о паводках и поручил создать спецкомиссию
08 апреля 2024, 12:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о паводках в российских регионах. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По итогам доклада Путин поручил создать специальную правительственную комиссию, которую возглавит сам Куренков.

Также Путин получил доклады от глав Оренбургской, Курганской и Тюменских областей, территории которых оказались затоплены. Также о своих результатах отчитались главы профильных ведомств, помогающие жителям этих регионов.


По последним данным, от паводков сильнее всего пострадала Оренбургская область, в которой был введён режим ЧС федерального характера.

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#комиссия
#поручение
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МИД Китая ответил на угрозы США за помощь России
МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять хорошие отношения России и Китая
08 апреля 2024, 12:16

Фото: iStock/Albert_Karimov

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за помощь России, потребовала не очернять нормальные отношения Москвы и Пекина.
Ранее, в ходе пресс-конференции в Париже, Йеллен пригрозила серьёзными последствиями компаниям, в том числе китайским, в случае оказания материальной поддержки России в украинском конфликте.

Мао Нин, в свою очередь, подчеркнула, что Китай всегда осуществлял контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законодательством и нормативными актами. Поэтому другим странам не следует очернять отношения России и КНР и оказывать на них влияние.

Также она подчеркнула, что власти Китая продолжат поддерживать связи со своими коллегами из России и Украины по вопросам конфликта.

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#китай
#россия
#сша
#украина
#отношения
#политика
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«Про наркотики забыли»: Захарова отреагировала на очередные требования Киева
Захарова высмеяла заявление Киева о плане получить оружие прежде членства в НАТО
08 апреля 2024, 12:16

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждения украинского посла Боднара о том, что Киев якобы не настаивает на членстве в НАТО. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.
Захарова написала о том, что в список украинских требований Боднар забыл добавить наркотики.

Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Украина не настаивает на членстве в НАТО. Боднар отметил, что в настоящее время Киеву необходимо только оружие.

По его словам, данный вопрос, в котором, по его мнению, нет ничего нового, можно обсудить после завершения конфликта.

Напомним, ранее источник The New York Times сообщил, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Альянс на саммите в июле. Отмечается, что против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия.

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#наркотики
#украина
#страны
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#нато
#захарова
#оружие
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Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции
Посол Украины в Турции: Киев не настаивает на членстве в НАТО
08 апреля 2024, 11:58

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Украина не настаивает на членстве в НАТО. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
Боднар отметил, что данный вопрос, в котором, по его мнению, нет ничего нового, можно обсудить после завершения конфликта. Посол подчеркнул, что Украина намерена выяснить конкретную дату и условия для вступления страны в Североатлантический альянс на саммите лидеров блока в Вашингтоне.

Боднар добавил, что в настоящее время Киеву необходимо только оружие.

Ранее источник The New York Times сообщил, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Альянс на саммите в июле. Отмечается, что против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия.

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#сша
#оружие
#украина
#посол
#нато
#маск
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Путин поручил выделить средства на строительство ВСМ Москва — Петербург
Путин поручил выделить из ФНД 300 млрд рублей на ВСМ Москва — Петербург
08 апреля 2024, 10:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей для строительства выскоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что указанная сумма будет выделена в 2025 году. Она будет затрачена на предоставление кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, которые необходимы для реализации данного проекта.

Срок выполнения поручения - 1 июля 2024 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за реализацию указания президента.

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