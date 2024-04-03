«Уроки усвоены»: Украина не раскроет планы на год из-за страха перед Россией

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не раскроет планы на текущий год из-за полученных ранее уроков.
«Сейчас уроки усвоены, и мы не раскроем наши планы по стратегии на этот год», — сказал Шмыгаль в ходе совместной конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
Как отметил украинский премьер, Киев не будет рассказывать о своих планах, потому что в 2023 году Москва знала о них заранее из-за того, что в обсуждении участвовало большое число стран.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящихся наступлениях украинских военных в 2024 году.
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Алёна Самарева