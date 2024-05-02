Кучму, Ющенко и Януковича обвинили в недостатке вооружения на Украине

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При экс-президентах Украины Леониде Кучме, Викторе Ющенко и Викторе Януковиче в стране сокращалось вооружение, пишет «Слово и дело».
Об этом свидетельствуют результаты расследования временной следственной комиссии Верховной Рады. По данным материалов, которые охватили период 2004-2017 годов, при экс-президентах страны и министрах обороны того времени из состава ВСУ вывели свыше восьми тысяч единиц различной техники.
Речь идёт о 2,5 тысячи танков, свыше 3,7 тысячи бронетранспортеров и боевых машин пехоты, порядка 750 самолетов и около 580 зенитных ракетных комплексов, уточняется в документе.
Кроме этого, согласно расследованию, обеспечение ВСУ основными видами вооружения и техники находилось на очень низком уровне — боевыми самолетами — на 20%, ЗРК — 40%, боевыми вертолетами — 30%, боевыми кораблями и катерами — 15% от необходимой потребности.
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Речь идёт о 2,5 тысячи танков, свыше 3,7 тысячи бронетранспортеров и боевых машин пехоты, порядка 750 самолетов и около 580 зенитных ракетных комплексов, уточняется в документе.
Кроме этого, согласно расследованию, обеспечение ВСУ основными видами вооружения и техники находилось на очень низком уровне — боевыми самолетами — на 20%, ЗРК — 40%, боевыми вертолетами — 30%, боевыми кораблями и катерами — 15% от необходимой потребности.
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Алёна Самарева