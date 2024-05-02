На Западе заговорили о скором крупном прорыве ВС РФ

Фото: iStock/SergeyVButorin
Активное продвижение российских войск в зоне СВО может перерасти в крупный прорыв, подобного которому не было уже год. Об этом австрийский полковник Маркус Рейснер заявил в интервью изданию Zeit.
Он подчеркнул, что при худшем раскладе событий повышается угроза локального обрушения украинского фронта.
Также полковник отметил, что главной причиной кризиса украинской армии, помимо катастрофического состояния оборонительных сооружений и нехватки вооружения, стала нехватка личного состава и доминирование в небе авиации ВВС России.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Бердычи в ДНР.
Читайте также:
Российские бойцы ликвидировали целое формирование наёмников «Иностранного легиона»
«На Одессу и Николаев»: военный эксперт раскрыл направления для дальнейшего движения ВС РФ
Сийярто: генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Украине
Также полковник отметил, что главной причиной кризиса украинской армии, помимо катастрофического состояния оборонительных сооружений и нехватки вооружения, стала нехватка личного состава и доминирование в небе авиации ВВС России.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Бердычи в ДНР.
Читайте также:
Российские бойцы ликвидировали целое формирование наёмников «Иностранного легиона»
«На Одессу и Николаев»: военный эксперт раскрыл направления для дальнейшего движения ВС РФ
Сийярто: генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Украине
Анастасия Чинкова