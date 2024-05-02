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Российские бойцы ликвидировали целое формирование наёмников «Иностранного легиона»

Минобороны РФ: Армия России поразила наёмников «Иностранного легиона»
02 мая 2024, 13:41
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Армия России нанесла поражение формированиям наёмников «Иностранного легиона». Об этом сообщаем Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям наёмников "Иностранного легиона"», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, армия России нанесла поражение нескольким бригадам противника у Белогоровки, Григоровки, Константиновки и Красногоровки в ДНР. За минувшие сутки противник потерял порядка 270 человек живой силы.



Также российские бойцы уничтожили несколько единиц военной техники ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и три полевых склада с боеприпасами противника.

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Журналист Хейсканен: «Украина убивает мирное население»
02 мая 2024, 14:41

Фото: iStock/undefined undefined

Независимый финский журналист Костя Хейсканен заявил о том, что украинские военные убивали мирных жителей, в том числе в ДНР.
«Я обращаюсь к президенту Финляндии Александру Стуббу, к другим финским журналистам и ко всему правительству Финляндии, чтобы они открыли глаза и увидели наконец, что Украина убивает мирное население», — добавил в беседе с RT Хейсканен.

А политолог Сергей Марков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, подчеркнул процесс развала украинской армии.

«Сейчас все цитируют, что Лукашенко призвал Запад заключить мирное соглашение. Но главное в заявлении Лукашенко совсем другое. Он заявил, что знает настроения украинских военных: им очень надоела эта война. Лукашенко с опорой на данные своей разведки говорит, что украинская армия скоро начнёт разваливаться», — приводит «Царьград» слова Маркова.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины подтвердили частичный выход из Очеретино.

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#армия
#украина
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#политолог
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ВСУ подтвердили частичную потерю Очеретино
02 мая 2024, 14:31

Фото: iStock/JARAMA

Вооружённые силы Украины подтвердили частичный выход из Очеретино, пишет РИА Новости.
Об этом заявил представитель бригады ВСУ «Хортица» Назар Волошин в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, одна часть Очеретино находится под контролем российской армии, идут тяжёлые бои.

Неделю назад сообщалось, что ВСУ оставили Очеретино без распоряжения военного командования, в итоге ВС РФ сразу заняли населенный пункт.

Как ранее отмечал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, после того, как ВСУ оставят позиции в районе Очеретино, им будет сложно остановить наступление российской армии.

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#украина
#россия
#спецоперация
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Десятый уроженец Дагестана стал Героем России с начала спецоперации
Меликов: полковника Магомеджанова посмертно удостоили звания Героя РФ
02 мая 2024, 14:15

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Десятый уроженец Дагестана получил звание Героя России с начала спецоперациии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.
Отмечается, что посмертно звание получил полковник Магомедали Магомеджанов. Мужчина была заместителем командующего 18-армией. Он погиб 14 февраля текущего года.

Указ о присвоении звания военному подписал президент России Владимир Путин.

Глава Дагестана заявил, что Магомеджанов был настоящим патриотом, который вёл в бой своё подразделение и поддерживал моральный дух бойцов.

Меликов добавил, что россияне будут помнить и чтить память этого мужественного человека.

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#россия
#дагестан
#герой россии
#сво
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Ящик с тротилом нашли в подвале заброшенного дома под Херсоном
02 мая 2024, 14:04

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Крупный схрон с боеприпасами нашли в подвале заброшенного дома в Херсонской области, пишет «Лента.ру».
Ящик с боеприпасами обнаружили полицейские совместно с бойцами спецподразделения Росгвардии, заявили в пресс-службе МВД РФ.

Отмечается, что силовики извлекли из тайника 100 единиц боеприпасов, общим весом 25 килограммов. Их уничтожили путем подрыва накладным зарядом. Как рассказали в ведомстве, работа по выявлению хранилищ с оружием и боеприпасами в регионе продолжается.

Ранее сообщалось, что силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами на чердаке в селе Обильное Мелитопольского района. Там находились гранатомет, два автомата Калашникова, 500 патронов калибра 5,45 мм и различные гранаты.

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#херсонская область
#боеприпасы
#росгвардия
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На Западе заговорили о скором крупном прорыве ВС РФ
Полковник Райснер: ВС РФ в скором времени могут совершить крупный прорыв
02 мая 2024, 13:46

Фото: iStock/SergeyVButorin

Активное продвижение российских войск в зоне СВО может перерасти в крупный прорыв, подобного которому не было уже год. Об этом австрийский полковник Маркус Рейснер заявил в интервью изданию Zeit.
Он подчеркнул, что при худшем раскладе событий повышается угроза локального обрушения украинского фронта.

Также полковник отметил, что главной причиной кризиса украинской армии, помимо катастрофического состояния оборонительных сооружений и нехватки вооружения, стала нехватка личного состава и доминирование в небе авиации ВВС России.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Бердычи в ДНР.

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Сийярто: генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Украине
#вс рф
#всу
#сво
#минобороны рф
#вооружение
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Сийярто: генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Украине
02 мая 2024, 13:33

Фото: iStock/Andrii Atanov

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за 5 лет в специальный фонд 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщает телеканал M1.
По словам Сийярто, исходя из данного предложения, можно сделать вывод о том, что Североатлантический альянс планирует продолжение вооруженных действий в течение указанного времени. Министр Венгрии отметил, что страна не хочет участвовать в этих действиях НАТО.

Сийярто подчеркнул, что в ближайшее время в рамках переговоров Венгрия будет бороться за то, чтобы государство могло оставаться в стороне от «этого безумия». Министр заключил, что правительство считает своей «самой важной задачей гарантировать безопасность венгерских граждан».

Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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#спецоперация
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#безопасность
#правительство
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ВС РФ уничтожили две боевые машины HIMARS ВСУ
МО: ВС РФ за сутки уничтожили две украинские боевые машины HIMARS
02 мая 2024, 13:23

Фото: iStock/zim286

Российские военные за минувшие сутки уничтожили две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что также в ходе боевых действий ВС РФ уничтожили цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также были нанесены удары по живой силе и военной техники украинской стороны в 117 районах.

Ранее стало известно, что российские войска освободили населённый пункт Бердычи в ДНР. Это позволило ВС РФ улучшить тактическое положение и произвести поражающие удары по нескольким формированиям ВСУ.

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#вс рф
#всу
#сво
#удар
#военная техника
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Украина изменила цели для ударов по территории России
02 мая 2024, 13:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

Украина изменила цели для ударов по территории России и сейчас пытается атаковать железнодорожную инфраструктуру. Об этом пишет Baza.
По данным издания, минувшей ночью украинские беспилотники атаковали тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях с разницей в 15 минут.

Под удар попали объекты у станций Поныри и Свобода в Курской области и на перегоне Змиевка-Глазуновка в Орловской области. Там же были атакованы трансформаторные подстанции.

В результате украинских ударов на станциях Змиевка и Глазуновка отключилось электричество, из-за чего были задержаны поезда, следующие из Москвы в Белгород и Льгов.

Ране в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 2 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских БПЛА. Один — над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края.

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#пво
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ВС РФ освободили населённый пункт Бердычи
02 мая 2024, 13:05

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные полностью освободили населённый пункт Бердычи в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате освобождения села ВС РФ смогли улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады. Удары по позициям были произведены в районах населённых пунктов Прогресс, Калиново, Сокол, Новопокровское и Воздвиженка.

Село Бердычи расположено в пригороде Авдеевки на важной дороге, по которой велось снабжение донбасской группировки ВСУ. Освобождение села нарушит логистику украинских войск на данном участке фронта, а также позволит ВС РФ продвигаться в сторону Новосёловки Первой и реке Волчья, где расположена одна из ключевых линий обороны ВСУ.

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#вс рф
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