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Армия России нанесла поражение формированиям наёмников «Иностранного легиона». Об этом сообщаем Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям наёмников "Иностранного легиона"», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, армия России нанесла поражение нескольким бригадам противника у Белогоровки, Григоровки, Константиновки и Красногоровки в ДНР. За минувшие сутки противник потерял порядка 270 человек живой силы.
Также российские бойцы уничтожили несколько единиц военной техники ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и три полевых склада с боеприпасами противника.
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Элина Позднякова