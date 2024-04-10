Кулеба будет жёстко требовать у Запада ПВО Patriot

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет жёстко требовать у стран Запада батареи ПВО Patriot, так как спокойная и тихая дипломатия не сработала. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
«Тихая и спокойная дипломатия не сработала», — заявил Кулеба и выразил надежду, что его новый, более жёсткий, стиль дипломатии все-таки приведёт к нужному результату.
Он также уточнил, что всего Украине необходимо 26 систем для полной защиты страну. В ближайшее время глава украинского МИД сосредоточит работу на получении хотя бы семи экземпляров, которые смогли бы прикрыть крупнейшие города Украины. При этом одну штуку планируется разместить на линии боевого соприкосновения, где армия России наносит удары планирующими авиабомбами.
«Я чувствую, что ударяюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что мне придется разбирать стену по кирпичикам. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется врезаться в стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит», — жалуется Кулеба.
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Элина Позднякова