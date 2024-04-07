Глава МИД Украины Кулеба: Российские авиабомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Российские авиационные бомбы наносят большой урон и регулярно уничтожают позиции ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В интервью изданию The Financial Times глава украинского МИД признал, что атаки российских войск с использованием авиабомб происходят массово и регулярно. По словам Кулебы, от этих снарядов невозможно укрыться, так как тяжёлые боеприпасы типа ФАБ-500 легко разрушают блиндажи в несколько накатов. Поэтому единственным способом защититься от этого оружия является сбить бомбардировщик, что совсем непросто сделать, заключил министр.
Военно-космические силы России активно применяют в зоне спецоперации авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции. Такая модернизация позволяет российским самолётам наносить удары по укреплениям ВСУ, не попадая под огонь систем ПВО противника.
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Александр Бойцов