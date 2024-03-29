В МИД высказались об идеи Макрона отправить военных на Украину

Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» назвал пиаром идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину.
Министр отметил, что разговор был импровизирован после того, как его коллеги в Германии, европейских странах и НАТО выступили против такой концепции, однако позже политик вновь заговорил о такой возможности.
Ранее Макарон допустил проведение наземных операций Франции на Украине в целях борьбы с Россией.
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«Мне кажется, что французская активность на этом "фронте" призвана исключительно делать пиар президенту в ситуации, когда «дома» у него неважные дела и нужно создать какой-то отвлекающий маневр», – сказал министр.
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Александр Климов