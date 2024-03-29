Лавров заявил о методичном уничтожении всего русского на Украине после переворота

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что после Майдана и государственного переворота на Украине началось планомерное уничтожение всех русских.
Он отметил, что война киевского режима против собственного народа была остановлена подписанием Минских соглашений, однако президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский приняли законы об ограничении русскоязычного образования, культуры и СМИ.
Лавров добавил, что Запад игнорирует многократные обращения по этому вопросу с призывом остановить действия Киева, нарушающие Конвенцию о защите прав национальных меньшинств.
По словам главы МИД, такие законы противоречат Конституции Украины, но лицемерный Запад отказывается признать этот очевидный факт. По мнению Лаврова, единственной причиной этого является стремление «нанести России стратегическое поражение» от рук украинского народа.
Ранее министр иностранных дел России заявил об активной работе по поручения президента Владимира Путина после теракта в «Крокус Сити Холл».
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«В городах принимались нормативные акты, запрещающие любые мероприятия на русском языке и любое общение, даже в магазинах, предприятиях общественного питания», — напомнил Лавров.
По словам главы МИД, такие законы противоречат Конституции Украины, но лицемерный Запад отказывается признать этот очевидный факт. По мнению Лаврова, единственной причиной этого является стремление «нанести России стратегическое поражение» от рук украинского народа.
Ранее министр иностранных дел России заявил об активной работе по поручения президента Владимира Путина после теракта в «Крокус Сити Холл».
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Александр Климов