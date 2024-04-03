Reuters: Глава МИД Кулеба жалуется, что Запад не делится системами Patriot с Киевом

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Западные партнеры не выделяют Киеву даже 5-7 зенитных ракетных комплексов Patriot, хотя имеют в своем арсенале более 100 установок. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет Reuters.
Министр заявил, что западные партнеры передали Киеву различные системы противовоздушной обороны (ПВО), однако этого недостаточно.
Кулеба сообщил, что Украине нужно еще как минимум 5-7 систем Patriot. Он привел данные, что европейские державы располагают сотней зенитных ракетных комплексов и выразил недовольство, что Киев получает отказы в помощи.
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Кулеба сообщил, что Украине нужно еще как минимум 5-7 систем Patriot. Он привел данные, что европейские державы располагают сотней зенитных ракетных комплексов и выразил недовольство, что Киев получает отказы в помощи.
«Разве это такая большая проблема? Неужели невозможно обеспечить Украину этим минимальным запросом?», — сказал Кулеба.Сейчас министр находится с визитом в Брюсселе, где проводит встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем и представителями западных держав.
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Мария Федоровцева