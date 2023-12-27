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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг разрешил ему сидеть за одним столом с главами дипломатии стран альянса на ноябрьской встрече в Брюсселе, приводит его слова youtube-канал «Факты ICTV».
Министр пояснил, что на подобных встречах депутатов Верховной Рады и НАТО, украинских представителей размещают между другими гостями. Когда Кулеба вновь пошел к «привычному месту», Столтенберг остановил его пригласил присесть рядом с главами альянса.
Украинский министр отметил, что генсек блока сказал это во всеуслышание и «это было красиво».
Прежде сообщалось, что американский генерал Твитти допустил победу России в украинском конфликте.
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«Твое место теперь там, Дмитрий, ты теперь равный», — процитировал генсека Кулеба.
Прежде сообщалось, что американский генерал Твитти допустил победу России в украинском конфликте.
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Анастасия Крестьянова