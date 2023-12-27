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Кулебу заставили пересесть на саммите НАТО в Брюсселе

Кулеба: Столтенберг позволил сесть за один стол с министрами стран НАТО
27 декабря 2023, 16:01
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг разрешил ему сидеть за одним столом с главами дипломатии стран альянса на ноябрьской встрече в Брюсселе, приводит его слова youtube-канал «Факты ICTV».
Министр пояснил, что на подобных встречах депутатов Верховной Рады и НАТО, украинских представителей размещают между другими гостями. Когда Кулеба вновь пошел к «привычному месту», Столтенберг остановил его пригласил присесть рядом с главами альянса.

«Твое место теперь там, Дмитрий, ты теперь равный», — процитировал генсека Кулеба.


Украинский министр отметил, что генсек блока сказал это во всеуслышание и «это было красиво».

Прежде сообщалось, что американский генерал Твитти допустил победу России в украинском конфликте.

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Песков заявил, что в ЕС и США знают о воровстве выделяемых Украине денег
Песков: Европа выделяет деньги Украине, нанося ущерб своей промышленности
27 декабря 2023, 16:32

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы стран, которые оказывают финансовую поддержку киевскому режиму знают, что значительная часть денег разворовывается. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы стран, которые оказывают финансовую поддержку киевскому режиму знают, что значительная часть денег разворовывается.

Спикер Кремля уверен, что американцы и европейцы знают об уровне коррупции на Украине. Кроме того, это начинают понимать налогоплательщики.

Песков также отметил, что спецоперация на территории Украины будет продолжаться, пока не будут достигнуты ее цели. Финансирование союзниками Украины не окажет влияния на ход СВО.

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Верховная Рада пришла в ярость от решения Зеленского по мобилизации
Депутат Рады Наталуха: Украина опустеет из-за нового проекта о мобилизации
27 декабря 2023, 15:48

Фото: iStock/Michele Ursi

Если законопроект о мобилизации будет принят, Украина потеряет оставшееся население. Об этом заявил глава комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха, приводит его слова издание «Страна.ua». Если законопроект о мобилизации будет принят, Украина потеряет оставшееся население. Об этом заявил глава комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха, приводит его слова издание «Страна.ua».
По его мнению, люди покинут страну после вступления в силу подобных законов, как это было в 2022 году. Наталуха напомнил, что речь идет о законопроекте о мобилизации, который вынудил украинцев всеми возможными путями избегать ее.

Депутат выразил уверенность в том, что законопроект негативно скажется на экономике страны, так как потенциально попадающие под призыв прекратят проводить денежные операции через банки или устраиваться на официальную работу, чтобы их невозможно было найти.

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Верховный суд утвердил недопуск Дунцовой кандидатом на президентских выборах
27 декабря 2023, 15:17

Фото: iStock/AMilkin

Согласно решению Верховного суда, самовыдвиженка Екатерина Дунцова не будет допущена до президентских выборов. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
В ЦИК заявили, что правила создания группы избирателей были нарушены. В документах не хватало копий паспортов, в протоколе собрания участников личные данные были указаны неверно, а количество голосующих не зафиксировал нотариус.

Дунцова настаивала, что выявленные ошибки носят технический характер и просила суд не уделять особое внимание формализмам.
Напомним, выборы президента в России состоятся 17 марта 2024 года.

Прежде избирательный комитет сообщил о намерении 33 кандидатов участвовать в выборах президента. Подробности в материале «Радио 1».

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В Кремле заявили о неспособности Запада изменить ход СВО
Песков: деньги Запада для Украины не поменяют ход событий в СВО
27 декабря 2023, 14:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на территории Украины будет продолжена до достижения ее целей, и финансы, направляемые Киеву Западом, не повлияют на ход боевых действий. Об этом спикер Кремля заявил в ходе общения с журналистами.
«Для нас главное — достигнуть тех целей, которые стоят перед нами», — заявил Песков.

Прежде спикер Кремля прокомментировал возможность проведения переговоров с украинской стороной. Он заявил, что в настоящее время это невозможно, так как нет «базиса».

Кроме того, Песков напомнил, что президент Украины на законодательном уровне запретил договоренности с Москвой, так как на этом настаивали его западные кураторы.

Прежде Песков сообщил, что владимиру Путину доложено об атаке на Феодосию ​со стороны ВСУ.

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#сво
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Песков попросил «помиловать» его после вопроса о «голой вечеринке» Ивлеевой
27 декабря 2023, 14:31

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать скандальную вечеринку, организатором которой стала блогер Анастасия Ивлеева.
Речь идет о мероприятии, которое состоялось в одном из столичных клубов. Ивлеева пригласила на мероприятие представителей шоу-бизнеса, которые, согласно установленному дресс-коду, пришли на вечеринку «почти голыми». Внешний вид популярных артистов раскритиковала общественность.

Среди посетивших заведение были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган и его супруга Оксана Самойлова, Ксения Собчак и другие.
После скандального мероприятия, компании поспешили расторгнуть с контракты с Ивлеевой и отменить съемки.

«Что касается вечеринки — прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — ответил на вопрос журналистов спикер Кремля.

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#скандал
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В Европе допустили победу России на Украине
Профессор Фергюсон: Россия за счет ресурсов может одержать победу на Украине
27 декабря 2023, 14:21

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

К победе России в вооруженном противостоянии с Украиной может привести большое количество сырья и ресурсов, которыми обладает Москва. Об этом заявил профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон, приводит его слова издание El País.
По словам эксперта, политика, которую в настоящее время проводит действующий президент США Джо Байден является провальной.

Кроме того, поддержка западных союзников ослабевает и Киев не получает достаточного финансирования, что также созывается на линии фронта. Возможно, боеприпасы у ВСУ закончатся к выборам президента в США, предположил профессор.

Он также допустил, что победу в гонке за кресло главы государства в 2024 году одержит бывший американский лидер Дональд Трамп.

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#дональд трамп
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В США заявили об отчаянной просьбе Украины о помощи
Newsweek: Залужный потребовал больше помощи на фоне поражений ВСУ
27 декабря 2023, 13:38

Фото: istock / JARAMA

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отчаянно потребовал больше военной помощи на фоне поражений войск с армией РФ. Об этом пишет американское издание Newsweek.

«Высокопоставленный украинский чиновник обратился с отчаянной просьбой о помощи Украине, так как Россия набирает обороты в военном конфликте», — указано в статье.
Помимо этого, в Соединенных Штатах сообщили, что главком ВСУ заявил о необходимости военных кадров, оружия и боеприпасы. Так он прокомментировал новый закон о мобилизации на Украине.

Напомним, 25 декабря в Верховную Раду Украины внесли законопроект, согласно которому на фронт могут призывать инвалидов третьей группы.

Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что через 2-3 месяца украинская армия в Авдеевке может столкнуться с повторением сценария, ранее произошедшего в Артёмовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Кречмер: Украине придется отказаться от территорий ради прекращения огня
27 декабря 2023, 13:19

Фото: iStock/JARAMA

Украина будет вынуждена отказаться от потерянных территорий ради прекращения огня. Так считает премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кремера, его слова передает Spiegel.
«В случае прекращения огня Киеву, возможно, придется сначала смириться с тем, что некоторые территории будут временно недоступны для Украины», — заявил политик.

Он считает, что Германия должна вмешаться и проявить дипломатическую инициативу, чтобы повлиять на прекращение огня. Однако, по его словам, немецкое правительство занимает позицию, согласно которой переговоры нежелательны, а поставка оружия на Украину будет продолжаться. При этом в США уже поняли, что таким способ конфликт завершить не получится.

Кречмер добавил, что основой конфликта является идея ослабить Россию во всех отношениях, чтобы она перестала представлять угрозу для мирового сообщества.

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#сша
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#план
#германия
#ес
#нато
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Мужчину осудили на 15 лет за серию поджогов автомобилей с символикой Z
В Омске суд приговорил к 15 годам серийного поджигателя машин с символикой Z
27 декабря 2023, 12:57

Фото: istock / Zolnierek

Первый Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Омске приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы по делу о нескольких поджогах машин с символикой Z. Об этом информирует «Интерфакс».
Первые пять лет фигурное будет отбывать в тюрьме, а затем направится в колонию строгого режима.

Следствие установила, что мужчина поджигал автомобили в городе в ноябре 2022 года. Он пытался спалить объект топливно-энергетического комплекса региона, но его поймали с поличным и задержали сотрудника ФСБ и МВД.

Полицейским поджигатель заявил, что так хотел таким образом напугать жителей и повлиять на принятие органами власти решения о прекращении спецоперации.

Ранее сообщалось, что женщина демонстративно включала на рынке украинские песни и попала под суд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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