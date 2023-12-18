Стало известно, когда Евросоюз обсудит выделение помощи Украине

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Внеочередной саммит Евросоюза, на котором буде обсуждаться финансирование Украины, состоится не ранее 1 февраля 2024 года. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Он отметил, что лидерам стран Евросоюза необходимо дополнительное время для убеждения Венгрии не блокировать выделение Украине 50 миллиардов евро. Из них 17 миллиардов представляют собой гранты, а остальные 33 – кредиты.
Напомним, что 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение дополнительных средств Украине. В связи с этим, обсуждение вопроса было перенесено.
Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность лишения Венгрии права голоса ради оказания помощи Украине.
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Напомним, что 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение дополнительных средств Украине. В связи с этим, обсуждение вопроса было перенесено.
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Анастасия Чинкова