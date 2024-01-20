Otse: К весне 2024 года ЕС должен передать Киеву миллион снарядов

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Евросоюз пообещал передать Украине миллион снарядов к концу марта или апреля 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон, слова которого приводит издание Otse.
«Кроме того, к концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», — отметил Бретон на совместной пресс-конференции с эстонским премьер-министром Каей Каллас в Таллине, подчеркнув, что таким образом ЕС «держит слово» в выполнении своих обязательств.Еврокомиссар также отметил, что около 40% европейской оборонной продукции идет за пределы континента, а стало быть, нужно убедиться, что техника в первую очередь пойдет Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе подчеркнул, что мировое производство артснарядов калибра 155 мм не сможет удовлетворить потребности украинской армии в военном снаряжении. Эта заявка стала откликом на комментарии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, который подчеркнул невозможность полного покрытия потребностей в вооружении за счет внутреннего производства.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранее решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. Согласно словам командующего, проблемы с боеприпасами ощущаются по всей линии фронта. Особенно это касается снарядов калибра 122 и 152 мм.
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