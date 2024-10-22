Кулеба рассказал, как увольнялся с поста министра под игристое и сигару

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Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал заявление на увольнение с этой должности, предварительно выпив игристого и закурив сигару. Об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.
Бывший министр рассказал, что в вечер, когда он узнал о своем увольнении, он был вместе с супругой Светланой в спортзале. Вдруг ему поступил звонок от премьер-министра, который попросил его срочно подъехать.
Кулеба отметил, что сразу же понял, зачем его вызывают. По словам экс-министра, после этого разговора он направился сначала к премьеру Денису Шмыгалю, а затем — к президенту страны Владимиру Зеленскому.
Кулеба заключил, что его увольнение — это обыденная вещь.
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Кулеба отметил, что сразу же понял, зачем его вызывают. По словам экс-министра, после этого разговора он направился сначала к премьеру Денису Шмыгалю, а затем — к президенту страны Владимиру Зеленскому.
«И после уже была Светлана. Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки и пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение», — пояснил бывший политик.
Кулеба заключил, что его увольнение — это обыденная вещь.
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Екатерина Коршунова