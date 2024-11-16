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Обнародованы итоговые данные выборов в Грузии

ЦИК: правящая партия Грузии получила 89 мандатов и свыше 53% голосов
Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Грузинская правящая партия набрала в результате парламентских выборов 53,93% голосов и 89 мандатов, обнародовал итоговые данные Центризбирком республики.
Выборы в Грузии состоялись 26 октября. Победила партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», находящаяся у власти на протяжении 12 лет. Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил республику еще до подведения официальных итогов голосования.

Ранее сообщалось, что поверенного в делах Грузии вызвали в МИД Республики Молдова за призыв проверить выборы.



В Молдавии недовольны высказываниями премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и считают, что страны должны поддерживать дружеские отношения и сотрудничать.

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#мир
#грузия
#выборы
#новости
В Крыму раскрыли возможный план спасения Украины
Константинов: спасти Украину можно с помощью референдума
16 ноября 2024, 11:56

Фото: istockphoto/gutaper

Украинскую государственность можно спасти при помощи референдума, который должен быть частью соответствующего плана, заявил РИА Новости глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.
«Планом спасения Украины может стать референдум. Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины, включая защиту русского языка и русских, других языков и общин, свободу вероисповедания. Это все должно быть конституционными основами нового государства», — прокомментировал собеседник агентства.
Он добавил, что изменения в украинской конституции должны включать в себя утверждение новых границ без крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской народных республик, Херсонщины и Запорожской области.

Ранее Константинов высказался по поводу возможности возобновить авиасообщение с Крымом.

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#мир
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Стали известны задачи оппозиции в Абхазии
Оппозиция заявила о стабилизации ситуации в Абхазии после отставки Бжании
16 ноября 2024, 11:55

Фото: iStock/sibway

В Абхазии оппозиция, по инициативе которой в стране несколько дней проходят акции протеста, заявила, что ее задача — добиться отставки президента Аслана Бжании и стабилизировать политическую ситуацию в стране. Соответствующее заявление оппозиционеры опубликовали в своем телеграм-канале.
«Аслан Бжания предпринимает отчаянные попытки сохранить видимость власти, цепляясь за формальности. Время его правления уже закончилось. <…> Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране», — написано в публикации.
Сейчас противники действующей власти готовят новый митинг и призывают граждан вновь собраться у здания парламента.

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#президент
#митинг
#абхазия
#оппозиция
#парламент
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В Германии снова заговорили о поставках крылатых ракет Украине
Глава МИД Германии Бербок: пришло время поставить Украине дальнобойное оружие
16 ноября 2024, 11:43

Фото: iStock/macky_ch

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что пришло время поставить Украине дальнобойные системы вооружения. Об этом пишет немецкая газета Tagesspeigel. По ее словам, ФРГ пора делать то же, что уже делают ее партнеры.
«Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры», — объявила она.
Бербок добавила, что другие государства Европы, к примеру Франция и Великобритания, уже поставляют крылатые ракеты на Украину.

Газета подчеркивает, что немецкий министр не стала напрямую говорить о крылатых ракетах Taurus.

Напомним, что после предыдущего подобного высказывания Бербок официальный представитель кабмина ФРГ заявлял, что ее мнение никак не изменит отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву ракеты Taurus и никак не повлияет на действующий отказ правительства.

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Константинов: вопрос возобновления авиасообщения с Крымом открыт
16 ноября 2024, 11:40

Фото: istockphoto/VvoeVale

Вопрос о том, чтобы возобновить авиасообщение с крымским полуостровом открыт, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу парламента Республики Крым Владимира Константинова.
«Вопрос пока открытый. Это связано с общей концепцией проведения СВО», — сказал чиновник.
По словам Константинова, возобновление авиасообщения рассмотрят по итогам боевых действий. Авиасообщение с Крымом приостановлено для обеспечения безопасности в феврале 2022 года после начала специальной военной операции.

Денацификация и демилитаризация Украины продолжается. Противник наносит удары по гражданским целям. Эксперты считают, что таким образом Киев компенсирует потери на фронте.

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#россия
#полеты
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Президент Абхазии Бжания покинул столицу, оппозиция выдвинула условия: что известно о ситуации
Оппозиция Абхазии заявила, что президент сбежал, а переговоры прекращены
16 ноября 2024, 11:00

Аслан Бжания (Фото: riamediabank.ru/Григорий Сысоев)

Президент Абхазии Аслан Бжания отказался от требования оппозиции уйти в отставку, покинув столицу Сухум. Протестующие против ратификации соглашения с РФ выдвинули ряд ультиматумов.
О том, что потребовали протестующие, и какие меры принимает действующая власть республики, расскажет редакция «Радио 1».

Заявление Бжании на фоне протестов


Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что не намерен покидать пост главы государства и продолжит выполнять свои обязанности лидера страны. Он также отметил, что власти Абхазии продолжают работу в штатном режиме. Бжания призвал граждан не поддаваться на провокации.

Где сейчас находится президент Абхазии Бжания


Президент Абхазии Аслан Бжания временно покинул Сухум. Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства. На данный момент действующий лидер страны находится в родном селе Тамыш. Подробности о перемещении или планах Бжании не раскрываются. В ведомстве также опровергли информацию о том, что президент уехал на территорию российской военной базы.

Требования оппозиции


Ультиматум президенту Абхазии Аслану Бжании выдвинули представитель оппозиционных сил страны Леван Микаа и председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.

Фото: riamediabank.ru

Микаа потребовал от главы государства подать в отставку в течение часа, а Ардзинба заявил о необходимости срочного проведения внеочередных досрочных выборов и назначения до этого времени премьером человека, который временно будет исполнять обязанности президента.

Представители оппозиционной стороны и общественных организаций Абхазии объединили усилия для создания координационного совета. Структура заявила об организации переговоров с целью преодоления текущего политического кризиса. В свою очередь общественная палата страны призвала все стороны конфликта «возобновить нормальную работу государственных институтов и наладить политический диалог».

Причина конфликта


15 ноября было запланировано заседание парламента Абхазии, целью которого было обсуждение ратификации договора с Россией о реализации инвестиционных проектов компаниями РФ на территории республики. По мнению оппозиции, это соглашение представляет угрозу для экономики и суверенитета Абхазии.

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Активисты заявляют, что их действия не следует воспринимать как антироссийские. Цель протестующих — защитить национальные интересы своего государства.

Реакция России


Россия выразила озабоченность текущей политической ситуацией в Абхазии, где наблюдается обострение внутренних противоречий. Так прокомментировала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что оппозиция республики отказалась от диалога с законной властью, что привело к ухудшению ситуации.

Подобные кризисные сценарии отрицательно сказываются на привлечении иностранных инвестиций, которые необходимы для социально-экономического развития Абхазии, добавила Захарова. Дипломат заключила, что Россия не вмешивается во внутренние дела республики и надеется на мирное разрешение конфликта.

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#абхазия
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В США выступили с призывом в отношении Илона Маска
Reuters: демократы призвали к расследованию возможных связей Маска с Россией
16 ноября 2024, 10:28

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)

Двое влиятельных сенаторов от Демократической партии США призвали американский Минюст и Пентагон расследовать предполагаемые в сообщениях контакты с Россией бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает Reuters.
Маск отрицает контакты с президентом России Владимиром Путиным, подчеркивая, что соблюдает требования безопасности и имеет нужный уровень допуска к секретной информации.

Сенаторы беспокоятся из-за сообщений о предполагаемых контактах миллиардера с официальными лицами России, которые, по информации The Wall Street Journal, были еще в прошлом месяце.

Сенаторы предложили рассмотреть вопрос о возможности его исключения из госзакупок, если нарушение правил подтвердится.

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#мир
#россия
#сша
#илон маск
#новости
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Критиковавшие Трампа чиновники приготовились к арестам
The Guardian: в США критиковавшие Трампа чиновники начали готовиться к арестам
16 ноября 2024, 09:53

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Американские чиновники, которые ранее критиковали избранного президента США Дональда Трампа, начали готовиться к возможным арестам. Об этом пишет The Guardian.
Политические оппоненты будущего главы США не исключают, что критиковавшие Трампа госслужащие подвергнутся «открытому насилию». В материале издания приводятся слова члена нижней палаты конгресса США от штата Калифорния Джареда Хаффмана, который сказал, что многие его коллеги живут в условиях «постоянной угрозы насилия» по отношению к ним и членам их семей.

Он также добавил, что «настали темные времена».

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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#дональд трамп
#политика
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Трамп пригласил еще одного ведущего Fox в свою администрацию
16 ноября 2024, 06:42

Мелания Трамп, Дональд Трамп, Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп планирует привлечь к своей администрации ведущего Fox Business Channel Ларри Кадлоу. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Утверждается, что он может занять должности в области экономики и финансов. Советники Трампа полагали, что Кадлоу займет пост председателя Национального экономического совета, поскольку он занимал его во время первого срока республиканца.

По данным Reuters, телеведущий уже отказалась от предложенной Трампом работы. Недавно он подписал новый контракт с каналом, поэтому планирует продолжить работу на телевидении.

Ранее Трамп предложил назначить на пост главы Пентагона американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета. По словам республиканца, Хегсет «вынослив и умен и считает, что Америка должна быть на первом месте».

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#телевидение
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Стала известна позиция президента Абхазии по вызвавшему массовые протесты законопроекту
16 ноября 2024, 06:23

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Президент Абхазии Аслан Бжания не отзывал из парламента законопроект о ратификации российско-абхазского соглашения об инвестиционных проектах. Об этом проинформировала его пресс-служба, передает ТАСС.
Таким образом, администрация главы государства опровергла собственное заявление президента о том, что он решил отозвать документ, чтобы стабилизировать ситуацию в охваченной протестами республике.

Местные оппозиционные лидеры считают, что соглашение окажет негативное влияние на экономический суверенитет Абхазии. На фоне новостей о намерении властей подписать соглашение активисты захватили несколько правительственных зданий в Сухуми, включая парламент и администрацию президента.

Затем они выдвинули Бжании ультиматум и потребовали его отставки в течение одного часа. Президент покинул столицу и скрылся в неизвестном направлении.

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#абхазия
#президент
#оппозиция
#соглашение
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