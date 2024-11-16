Обнародованы итоговые данные выборов в Грузии

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Грузинская правящая партия набрала в результате парламентских выборов 53,93% голосов и 89 мандатов, обнародовал итоговые данные Центризбирком республики.
Выборы в Грузии состоялись 26 октября. Победила партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», находящаяся у власти на протяжении 12 лет. Премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил республику еще до подведения официальных итогов голосования.
Ранее сообщалось, что поверенного в делах Грузии вызвали в МИД Республики Молдова за призыв проверить выборы.
В Молдавии недовольны высказываниями премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и считают, что страны должны поддерживать дружеские отношения и сотрудничать.
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Ранее сообщалось, что поверенного в делах Грузии вызвали в МИД Республики Молдова за призыв проверить выборы.
В Молдавии недовольны высказываниями премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и считают, что страны должны поддерживать дружеские отношения и сотрудничать.
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Никита Кротов