В Грузии оценили возможность переговоров с ЕС о членстве

Президент России Владимир Путин не стал комментировать желание российской семьи из Набережных Челнов назвать ребенка в честь нового комплекса «Орешник». Глава государства лишь подчеркнул, что это дело семейное и призвал родителей обсудить этот вопрос с бабушкой и дедушкой малыша.