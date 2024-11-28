В Грузии оценили возможность переговоров с ЕС о членстве

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Грузия замораживает переговоры с Евросоюзом на тему членства до конца 2028 года, заявил в рамках брифинга кандидат в премьер-министры республики Ираклий Кобахидзе.
«Сегодня мы приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС (о членстве — прим. ред.) и так же до конца 2028 отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны ЕС», — сказал политик.
Перед этим Кобахидзе раскрыл будущую политику Грузии в отношениях с Россией. Он подчеркнул, что грузинская сторона будет соблюдать «красные линии» и проводить прагматичную политику в грузино-российских отношениях.
Кроме того, Кобахидзе ранее говорил об отказе Грузии восстанавливать дипотношения с РФ.
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Никита Кротов