В Грузии рассказали о будущей политике в отношении России

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Грузия продолжит прагматичную политику в отношении РФ, заявил кандидат в премьеры грузинской республики Ираклий Кобахидзе, представляя правительственную программу в парламенте.
«У нас будет прагматичная политика, когда речь идет о грузино-российских отношениях», — сказал он.Кобахидзе добавил, что грузинская сторона будет придерживаться так называемых «красных линий».
В конце октября Кобахидзе говорил о том, что Грузия не собирается восстанавливать дипотношения с российской стороной. Политик уточнял, что страна проводит президентскую политику в национальных интересах. Он также подчеркнул, что республика не имеет серьезных отношений с игроками во внешней политике.
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