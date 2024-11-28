Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он подорвал веру миллионов граждан в свою страну. По мнению политика, действия Зеленского заставили украинцев задуматься о том, чтобы покинуть родину, и это стало главным преступлением главы государства. Он написал об этом в своем Telegram-канале.