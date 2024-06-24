Кулеба высказался по поводу присоединения Украины к ЕС

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Переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе стартуют уже 25 июня, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети X.
«Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра», — заявил дипломат.
Кулеба поддержал новый пакет европейских санкций против России и поблагодарил за военную поддержку Украины. Он добавил, что необходимо ускорить и увеличить военные поставки.
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о присоединении страны к Евросоюзу. Вопрос о включении Кишинева к ЕС также пройдет 25 июня. Глава государства выразила надежду на завершение процесса присоединения к 2030 году, референдум назначен на осень.
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Олег Дикий