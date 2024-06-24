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ВСУ нанесли массированный удар по селу в Запорожской области

Рогов: ВСУ открыли массированный огонь по селу Великая Знаменка
24 июня 2024, 15:02
Фото: IStock/Roman Novitskii

Фото: IStock/Roman Novitskii

Боевики ВСУ открыли массированный огонь по селу Великая Знаменка в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
«Великая Знаменка под огнем боевиков ВСУ. Нацисты наносят массированные удары из тяжелых видов вооружения», — написал он.

Информация и пострадавших и разрушениях уточняется.



Ранее сообщалось, что 23 июня украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали люди.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Стало известно, откуда боевики ВСУ наносили удары по Севастополю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, откуда боевики ВСУ наносили удары по Севастополю
ВД: ВСУ ударили ATACMS по Севастополю с замаскированных сухогрузов в Одессе
24 июня 2024, 14:02

Фото: iStock/bpawesome

Боевики ВСУ наносили удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS с замаскированных сухогрузов в Одессе. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».
«ВСУ наносят ракетные удары по Севастополю и Крыму при помощи сухогрузов. На них размещены пусковые установки с ракетами ATACMS. После запуска корабль маскируется под другие сухогрузы в Одесском грузовом порту», — указано в сообщении.

Напомним, что 23 июня текущего года боевики Вооруженных сил Украины атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российская ПВО сбила четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, однако обломки упали в прибрежной полосе. Количество пострадавших при ракетном ударе украинской армии по Севастополю увеличилось до 153 человек.

В Минобороны подчеркнули, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ не просто так выбрали для своего удара американскими ракетами по Севастополю праздничный день Святой Троицы. Она отметила, что для Киева это настоящее ритуальное преступление, которое является актом ненависти ко всему русскому, в том числе и православию.

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#сво
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Армия России нанесла удар по логистическому центру ВСУ с западным оружием
МО: ВС РФ нанесли удар по логистическому центру ВСУ с западным оружием
24 июня 2024, 13:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска поразили за сутки логистический центр ВСУ, где накапливалось вооружение, доставленное из западных стран. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве отметили, что в числе хранившегося на складе вооружения присутствовали образцы западного производства. В Минобороны России добавили, что всего за сутки ВС РФ поразили 112 районов скопления техники противника.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
24 июня 2024, 13:12

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Количество пострадавших при ракетном ударе украинской армии по Севастополю увеличилось до 153 человек. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
По словам Денисова, 77 пострадавшим оказана медицинская помощь, 74 человека получают лечение на амбулаторном этапе. Отмечается, что из 79 госпитализированных — 27 детей.

Ранее Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем в своем Telegram-канале, что решается вопрос о транспортировке в Москву до 20 пострадавших от атаки киевского режима на Севастополь.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.

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Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС определиться с целями в конфликте на Украине
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Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС определиться с целями в конфликте на Украине
24 июня 2024, 12:15

Фото: сайт Кремля

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу определиться со своими целями в конфликте на Украине. Об этом сообщает газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
По словам политика, данный конфликт должен обеспечить право Украины на вступление в Североатлантический альянс, что РФ категорически отвергает, а западные страны полностью поддерживают. При этом Орбан задался вопросом, действительно ли Европа хочет, «чтобы в Крыму был флаг НАТО».

Премьер Венгрии добавил, что нет никакой ясности касательно целей данного противостояния. Орбан заключил, что вместо этого гибель молодых граждан Украины продолжает финансироваться.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Экипаж Ка-52М ВКС России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ
24 июня 2024, 10:35

Фото: iStock/camptoloma

Экипаж вертолета Ка-52М «Аллигатор» Воздушно-космических сил России поразил замаскированную технику и живую силу украинской армии в зоне ответственности российской группировки «Север». Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака производилась неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. В российском военном ведомстве отметили, что после их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

По данным авианаводчика, цель полностью поражена.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вс рф
#удар
#атака
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Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151
Развожаев: число пострадавших при ракетной атаке на Севастополь выросло до 151
24 июня 2024, 10:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что количество пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151 человека.
По словам губернатора, госпитализированы 82 человека. Он отметил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Развожаев заключил, что 4 людям, включая 2 детей, не удалось пережить варварскую атаку украинских боевиков.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.

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#севастополь
#всу
#ракеты
#удар
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На Украине признали, что на фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ
Глава ГУР Украины Буданов* назвал ситуацию на фронте для ВСУ сложной
24 июня 2024, 10:19

Фото: iStock/Zeferli

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что на фронте сложилась сложная ситуация для Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
«Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче», — сказал он.

Кроме того, он выступил против мирных переговоров с РФ.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* подтвердил, что Вооруженные силы Украины уже наносят удары западным оружием по территории РФ.

23 июня текущего года боевики ВСУ атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали люди. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
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Планы ВСУ по Крыму и крах обороны в Красногоровке: последние новости СВО
Кимаковский: ВСУ лишились позиций на западе Красногоровки
24 июня 2024, 10:06

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России ведёт тяжёлые бои в Харьковской области, продвигается в районе Часов Яра, имеет тактические успехи в районе Авдеевки, тем временем Украина планирует заблокировать Крым с суши и моря.
Последние новости с послей спецоперации по состоянию на утро 24.06.2024 приводит редакция «Радио 1».


Харьковское направление


ВСУ предприняли несколько попыток контратак в Волчанске и со стороны села Липцы. Однако противник не смог стянуть необходимое число сил и техники ввиду того, что прибывшие резервы ВСУ не доукомплектованы личным составом и бронемашинами, пишет Telegram-канал «Два майора».

При этом в Волчанске продолжаются тяжелые встречные бои. Артиллерия и авиация работают с двух сторон.

В Глубоком ВСУ попали в подготовленную засаду российских войск. Атакующая группа была разгромлена, кроме того, один украинский боевик был взят в плен. Используя полученную от него информацию, ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации 92-й бригады ВСУ.

Тем временем ВСУ начали минировать с помощью беспилотников логистические маршруты ВС РФ.

Часовоярское направление


Армия России продвигается между Часов Яром и Калиновкой. Южнее, со стороны Ивановского, российские бойцы расширяют зону у водоканала Северский Донец – Донбасс. ВСУ уже отступили на западный берег. Идут на заводе Гидрожелезобетон. ВС РФ в тяжёлых боях медленно, но верно оттесняют украинцев дальше на запад, вместе с тем улучшая свои позиции по флангам. Активно работают средства дальнего поражения, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Продвижение российских сил здесь составляет несколько сотен метров.

Донецкое направление


Здесь ВСУ лишились своих позиций в западной части Красногоровки. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины не выстояли перед давлением наших сил. Их оборона в частном секторе на западе Красногоровки потерпела крах, с позиций они ушли, оставив лишь точечные очаги сопротивления», — рассказал Кимаковский.

По его словам, в районе продолжается зачистка.

Кроме того, армия России продвинулась на глубину от 500 м до 1,5 км по линии Владимировка — Константиновка. Таким образом, до трассы Константиновка-Угледар остается всего 2-3 км. При этом обстановка в районе Максимильяновки остается неопределенной.

По данным противника, значительная часть Новоалександровки занята российскими бойцами. Сейчас на улицах населенного пункта идут тяжелые бои. Также сообщается, что российские войска продвинулись к востоку Угледара со стороны Владимировки.

Авдеевское направление


Западнее Авдеевки продолжаются активные бои у Новоалександровки, Сокола, Новопокровского и Нетайлово. ВС РФ сумели расширить зону контроля севернее Сокола и выйти к окраинам Евгеновки. При этом ВСУ бьёт всеми имеющимися у него средствами.

По данным военкора Евгения Лисицына, российские войска ВС РФ освободили Новоалександровку и начали продвигаться на запад, и уже пытаются закрепляться на юго-восточной окраине Воздвиженки.

Тем временем в Карловке бои продолжаются на восточных окраинах. Российские бойцы расширяют зону контроля по берегам водохранилища.

Торецкое направление


Российские силы продвигаются широким фронтом и уже смогли закрепиться в Северном (Пивничном) и селе Дружба. Однако опорный пункт ВСУ в районе шахты Южная пока не позволяет ВС РФ выравниванию флангов.

Планы ВСУ по Крыму


Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует заблокировать Крым с суши и моря.

«Главной целью Украины на фронте является блокирование Крыма с суши и моря. В том числе посредством разрушения Крымского моста, с чем могут справиться ракеты ATACMS. Вопрос только в количестве», — заявил Буданов.

Он также пообещал продолжать удары по территориям России с помощью беспилотников большой дальности. Он считает, что атаки на российские НПЗ могут не переломить ход войны, однако могут повлиять на экономику страны и психологическое состояние россиян.

При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия должна уйти из Крыма.

«Крым — это Украина. Россия должна уйти с полуострова. Их армия и военные объекты там должны прекратить свое существование», — написал Ермак в своём Telegram-канале.

Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах. По информации Минобороны РФ, город был атакован ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, одна отклонилась и взорвалась над городом из-за воздействия российской ПВО.

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Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь
24 июня 2024, 10:00

Фото: iStock/kieferpix

Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем в своем Telegram-канале, что решается вопрос о транспортировке в Москву до 20 пострадавших от атаки украинской армии на Севастополь.
Развожаев отметил, что переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой. Уточняется, что в столице обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице.

Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что 5 из 27 детей, которые пострадали во время ракетной атаки украинских боевиков на Севастополь, находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.

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