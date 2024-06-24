ВСУ нанесли массированный удар по селу в Запорожской области

Фото: IStock/Roman Novitskii
Боевики ВСУ открыли массированный огонь по селу Великая Знаменка в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
«Великая Знаменка под огнем боевиков ВСУ. Нацисты наносят массированные удары из тяжелых видов вооружения», — написал он.
Информация и пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее сообщалось, что 23 июня украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали люди.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Стало известно, откуда боевики ВСУ наносили удары по Севастополю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова