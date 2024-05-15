Бьётся головой об стену: Кулеба рассказал, как пытается получить Patriot для ВСУ

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему приходится биться головой об стену, чтобы получить системы Patriot для Киева, его слова приводит Bloomberg.
«Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичикам», — заявил глава украинского иностранного ведомства.Напомним, 14 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен нанёс официальный визит в Киев. На фоне успешного наступления, которое ВС РФ проводят в Харьковской области, украинский президент Владимир Зеленский попросил у Штатов ещё две системы ПВО Patriot. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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