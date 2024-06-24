В РФ оценили слова Риттера о распаде НАТО после проигрыша Украины

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Доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин оценил предположения экс-разведчика корпуса морской пехоты США Скотта Риттера о возможном распаде НАТО после того, как Россия выйдет из украинского конфликта победителем.
Напомним, ранее Риттер заявил, что НАТО фактически распадется после победы России в украинском конфликте.
Он также отметил, что Риттер представил только историко-поверхностную информацию, из которой прогнозирует судьбу НАТО, однако предсказания Риттера вселяют оптимизм и надежды для России, добавил Гарифуллин. По его словам, подобных Риттеру экспертов становится всё больше.
При этом недооценивать силу НАТО не стоит, так как блок еще обладает мощным потенциалом для агрессивной экспансии по всему миру, заключил специалист.
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«Не приведены аргументы и механизмы распада НАТО. Только глубокое знание ключевых структур и механизмов деятельности НАТО может позволить прогнозировать дальнейшее поведение военного альянса, в частности, распад НАТО», — пишет Гарифуллин в статье для argumenti.ru.
Он также отметил, что Риттер представил только историко-поверхностную информацию, из которой прогнозирует судьбу НАТО, однако предсказания Риттера вселяют оптимизм и надежды для России, добавил Гарифуллин. По его словам, подобных Риттеру экспертов становится всё больше.
При этом недооценивать силу НАТО не стоит, так как блок еще обладает мощным потенциалом для агрессивной экспансии по всему миру, заключил специалист.
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Элина Позднякова