Кулеба заявил, что Украину не склонить к переговорам

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Украину никто не будет склонять к мирным переговорам с Россией, поскольку это «невозможно». С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.
Он заявил, что Украину не склонить к переговорам, а все решения стара будет принимать самостоятельно. Так он ответил на вопрос журналистов, подталкивал ли Китай Киев к переговорам.
Кулеба добавил, что поддерживающие Украину западные страны, не пытаются склонить её к проведению переговоров.
С 23 по 26 июля Кулеба находится с официальным визитом в Китае. В ходе разговора с главой МИД КНР Ван И в среду он заявил, что Киев полностью готов к переговорам с Россией.
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Кулеба добавил, что поддерживающие Украину западные страны, не пытаются склонить её к проведению переговоров.
С 23 по 26 июля Кулеба находится с официальным визитом в Китае. В ходе разговора с главой МИД КНР Ван И в среду он заявил, что Киев полностью готов к переговорам с Россией.
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Анастасия Чинкова